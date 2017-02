Maroc: Le dirham fait de l'ombre au dinar algérien dans les camps de Tindouf

L'auteur de l'enquête indique également que les sahraouis provenant d'Europe ont déclaré préférer transiter par Tanger avant d'atteindre le passage Guerguerat, confirmant aussi qu'ils sont mieux traités au Maroc que dans les ports algériens où ils subissent des pressions et où ils sont très mal accueillis et maltraités par les autorités algériennes.

L'enquête précise que 300 jeunes Sahraouis au moins ont quitté clandestinement les camps de Tindouf vers le Maroc, en 2009 et cette vague s'est poursuivie les années suivantes malgré les mises en garde de la direction du Polisario et que le dirham marocain s'impose dans les camps de Tindouf et concurrence les autres monnaies que sont l'euro et le dinar algérien.

Le média dévoile d'autres informations selon lesquelles, le Polisario dépense des centaines de millions de centimes en devises pour payer les voyages aux nombreux étrangers actifs dans le domaine des droits de l'Homme et qui le soutiennent, sans oublier les montants importants qu'il dépense en frais de déplacements des soi-disant séparatistes de l'intérieur pour leur permettre de participer aux séminaires et autres conférences.

Selon des informations publiées par un média proche du Polisario sous le titre " La normalisation économique", les habitants des camps de Tindouf comptent de plus en plus sur des fonds provenant des provinces marocaines du Sud, pour continuer à vivre.

Les habitants comptent de plus en plus sur les fonds provenant de nos provinces du Sud pour assurer leur subsistance

