Burkina Faso: PMU'B - La Lonab fait deux heureux gagnants dans la ville de Koudougou

La Loterie nationale burkinabè a fait encore deux heureux gagnants dans la ville de Koudougou. L'un avec un gain de plus de cinq millions de francs CFA et l'autre avec plus de 52 millions de francs CFA, les deux lots ont été remis aux bénéficiaires le samedi 18 février dans «la cité du cavalier rouge», province du Boulkiemdé par la directrice du marketing de la Lonab, Thérèse Nabaloum.

«La chance est partout et nécessaire pour le développement d'une nation» dit-on. Parmi les nombreux parieurs qui tentent leur chance au quotidien et qui espèrent en la nationale des jeux de hasard, deux se sont de fort belle manière illustrées dans la ville de Koudougou en ce mois de février 2017. 5.542.500 FCFA pour Clément Yaméogo et 52.303.000 FCFA pour Gyslain Yaméogo, ce sont les gains de ces heureux gagnants au Pari mutuel urbain (PMU'B) dans cette localité.

Tout en souhaitant qu'il y ait beaucoup plus de gagnants cette année 2017 aux jeux de la Lonab dans la ville de Koudougou, Thérèse Nabaloum, représentant le directeur général de la Lonab à cette cérémonie, a souhaité que les différents lauréats en fasse bon usage. «Nous souhaitons que les investissements qu'ils vont entreprendre puissent profiter à l'ensemble de la population du Boulkiemdé. Que les deux lauréats puissent partager au-delà de l'aspect individuel», a recommandé Mme Nabaloum.

«Ces lots contribueront certainement au développement de la région», espère Norbert Nana, 1er adjoint au maire de la ville de Koudougou. L'autorité administrative a d'ailleurs invité ses administrés à jouer davantage pour profiter des gains de la Lonab.

Représentant le gagnant Gyslain Yaméogo, Emmanuel Nikiéma a laissé entendre que «miracle au mystère, Dieu seul sait». Partant de cette réalité divine, M. Nikiéma estime que «ce sont des moments de bonheur que personne ne peut oublier dans sa vie et qu'il doit partager avec tout le monde». Il entend de commun accord avec le lauréat, permettre à toute la population du Boulkiemdé, de bénéficier de ce gain en investissant dans l'immobilier.