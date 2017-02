Afrique: S.M le Roi et le chef de l'Etat ghanéen président la cérémonie de signature de 25 accords

S.M le Roi Mohammed VI, accompagné de S.A le Prince Moulay Ismail, et le Président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, ont présidé, vendredi au Palais présidentiel à Accra, la cérémonie de signature de 25 accords gouvernementaux et ceux relatifs au partenariat public-privé dans différents domaines de coopération entre les deux pays.

Au début de cette cérémonie, le président de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie du Ghana, Nana Dr Appiagyei Dankawoso, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur le succès qui a marqué le forum d'affaires maroco-ghanéen, tenu en janvier dernier à Accra, et qui a connu la participation d'opérateurs économiques marocains et ghanéens en vue d'examiner les moyens à même de développer les investissements dans les deux sens et de promouvoir les échanges commerciaux.

Cet important forum, a-t-il expliqué, a permis la mise en place d'une plateforme propice de partenariat dans plusieurs domaines prometteurs et de valeur ajoutée élevée comme l'agriculture, les industries alimentaires, les technologies de télécommunications et le secteur bancaire.

Le gouvernement ghanéen est appelé à déployer davantage d'efforts pour améliorer le climat d'investissements dans le but de créer des postes d'emploi et de promouvoir l'économie nationale ghanéenne, a-t-il dit.

Pour sa part, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Miriem Bensaleh Chaqroun, a noté que dans un contexte de mondialisation effrénée, l'Afrique doit tracer le chemin et la carte vers sa propre destinée, tout en relevant les défis communs liés à la création d'emplois, l'émergence des marchés et la préservation de son identité.

Le développement de l'Afrique dépendra de "la capacité de nos politiques à tirer profit de nos ressources naturelles abondantes, du dynamisme de nos jeunes et de notre considérable capital humain", a-t-elle affirmé.

"Aujourd'hui, a-t-elle souligné, "grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, les entreprises marocaines opèrent dans plus de 20 pays en Afrique, dans tous les secteurs, et sont soutenues par un puissant réseau financier que nos banques assurances ont su bâtir dans 26 pays".

Il convient de préciser que les accords signés s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de partenariat et de coopération avec des pays du continent et reflètent l'engagement sans faille de S.M le Roi Mohammed VI pour la consolidation d'une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, érigée par le Souverain parmi les axes fondamentaux de la politique étrangère du Royaume, au service des intérêts des peuples africains frères.