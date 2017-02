Madagascar: Branchement illicite - La Jirama épingle deux grandes sociétés

« Cette grosse prise » de la Jirama s'annonce comme un exploit. Jusqu'ici, le combat s'annonce difficile pour elle. Les auteurs de ces pratiques frauduleuses ne sont jamais inquiétés et vivent en toute impunité. Ce n'est qu'au mois d'octobre que le gouvernement s'est engagé à mettre fin à ces mauvaises pratiques, en annonçant des mesures d'incrimination et de répression des pratiques frauduleuses de vol d'énergie électrique.

Dans un communiqué publié en octobre, le ministère des finances et du budget a évoqué « des pertes non techniques de l'ordre de 20%, et principalement liées aux branchements illicites ». Pour redresser la compagnie, les dirigeants de la Jirama n'ont eu le choix que de mettre fin à ces mauvaises pratiques. Ils sont ainsi partis à la chasse contre ces maux.

Des factures non recouvrées, des pertes non techniques de production dues à des branchements illicites sont autant de problèmes qui plombent la situation financière de la Jirama.

