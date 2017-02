Cameroun: TIC Mag dévoile sa nouvelle plateforme web à Promote 2017

Présente au Salon international de l'entreprise, Promote 2017, TIC Mag, la plateforme web (www.ticmag.net) d'actualité quotidienne sur les TIC et Télécommunications en Afrique, a dévoilé ce 18 février 2017 son nouveau site web. Une nouvelle interface dévoilée à Promote et présentée à tous les visiteurs du stand de TIC Mag situé au Village des TIC à Promote.

D'après BeaugasOrain DJOYUM, son directeur de publication, le nouveau visage de TIC Mag intègre les modules et fonctionnalités de l'heure en matière de développement web. « Nous traitons l'actualité du numérique. Et tout va très vite dans ce secteur. Il est important que nous suivons le rythme de l'évolution numérique y compris dans le design de notre plateforme web. Le dernier visage de TIC Mag avait été conçu il y a près de trois ans. C'est vrai qu'il avait déjà un design unique et attrayant, mais comme nous sommes dans un domaine où les technologies et les innovations se développent tous les jours, il était important que nous ayons de nouvelles fonctionnalités encore plus intéressantes. Ceci afin de permettre à nos internautes de naviguer et de lire plus aisément nos articles. Mais, surtout afin de rester plus longtemps sur notre site web », explique Beaugas-Orain DJOYUM.

La nouvelle plateforme web de TIC Mag, responsive comme la précédente, est disponible à l'adresse www.ticmag.net . Elle est désormais plus aérée. Les articles sont davantage mis en exergue dès la page d'accueil du site web et à l'intérieur des pages avec un accent sur la photographie. Il est plus aisé de découvrir, dès la page d'accueil, les informations et actualités dans les différents domaines des TIC et Télécommunications. Parmi les nouveautés, l'on voit apparaître dès la page d'accueil un espace plus grand pour les vidéos dans TIC Mag TV. Aussi, l'on retrouve à la page d'accueil de nouvelles rubriques comme FINTECH, Innovation, Infrastructures et équipements, régulation, E-gouvernance.

Afrique francophone

Autre innovation, deux blocs apparaissent où sont rassemblés les informations relatives aux TIC et Télécoms dans les pays francophones de l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi que l'on retrouve un champ où sont rassemblés les informations de l'Afrique centrale et un autre pour celles de l'Afrique de l'Ouest.

D'après les promoteurs de TIC Mag, l'actualité du numérique des pays de l'Afrique de l'Ouest aura plus que par le passé un espace de choix sur le site et l'on ne se contentera plus seulement des informations des dix pays de la zone CEEAC et du Cameroun en particulier.

« Au-delà de l'Afrique centrale, l'actualité des TIC et Télécoms est assez dense dans les autres régions de l'Afrique. Il est important que les acteurs du secteur du numérique résidant en Afrique centrale puissent comprendre la marche et l'évolution du numérique dans les autres pays africains et dans le monde. Ceci afin de s'inspirer au besoin des meilleures stratégies. Idem pour ceux de l'Afrique de l'Ouest », explique le directeur de publication qui annonce pour bientôt l'application web TIC Mag.

En matière de contenus, la plateforme web de TIC Mag répond au quotidien aux questions suivantes : Quelles sont les stratégies des opérateurs qui marchent ? Quelles sont celles qui rencontrent moins de succès ? Comment les acteurs publics régulent le secteur des TIC et quelles stratégies mettent-ils en place pour développer le numérique ? Quelles sont les start-ups innovantes en Afrique qui réussissent ? Comment leurs innovations participent-elles à rendre la vie plus facile dans leur communauté ?