Madagascar: Orange Madagascar - Le groupe Midi récompensé !

Ambiance de fête samedi au Trass Tsiadana quand Orange Madagascar convie tous ses amis journalistes pour une fête familiale car il s'agit, outre la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An, de rendre l'ascenseur à ses plus anciens collaborateurs.

Et logiquement dans ce genre de situation, la palme est revenue au groupe Midi avec Alain Rabenaivo de Gazetiko, Dadafara Kelly Randriamampianina, notre photographe et Clément Rabary le plus ancien et dont la collaboration avec Orange va bientôt franchir le cap de 30 ans.

Ces trois « has been » sont venus remettre des magnifiques trophées à leur nom et aux deux des plus anciens cadres d'Orange dont Voahangy Andrianjafy et Renaud Raharijaona.

Un choix qui coule de source non seulement de par leur âge mais aussi parce que dans le but de booster sa communication, Orange a appelé en son sein des journalistes confirmés pour ne citer que Faly Rajaonarison de La Gazette de la Grande Ile mais aussi Zo Andrianavalona, l'ancienne présentatrice du MBS.

La fête s'est poursuivie tard dans la soirée avec l'inévitable démonstration de la 4G d'Orange mais des mets succulents les uns comme les autres agrémentés par les chansons des journalistes très heureux d'avoir été de la fête.