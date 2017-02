Sénégal: Conférence de presse sur Dakar-Gorée jazz festival

communiqué de presse

Dakar — Les organisateurs de la 3-e édition du Dakar-Gorée Jazz festival animent une conférence de presse, à 16h dans la salle Alpha Waly Diallo de la Maison de la culture Douta Seck, informe un communiqué transmis à l'APS.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et la ville de Dakar, le Dakar-Gorée Jazz festival qui se tiendra du 24 au 25 février prochain à la Maison de la culture Douta Seck est un évènement majeur de l'agenda culturel et touristique du Sénégal, retiennent ses initiateurs.

Selon eux, "le festival est une réponse à un besoin pédagogique, éducatif et culturel inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration, de la toléranceet de la compréhension entre les visiteurs Africains-américains et les Africains, pour l'avènement d'un développement touristique et culturel durable".

Le mois de février est traditionnellement consacré au pèlerinage en Afrique des Africains-américains et de la diaspora pour la connaissance de leur histoire et la découverte de leur continent d'origine, renseigne le communiqué.

Le texte fait remarquer que "ce mois est, aujourd'hui, baptisé 'African-american month' depuis la célébration du centenaire, en 2015 du 'Black History Month'".