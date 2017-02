Sénégal: Le Conseil national du RIS pour "une société juste et saine"

La pêche est l'un des secteurs les plus prolifiques en termes de gain pour le Sénégal. Avec une… Plus »

Il félicite le gouvernement du Sénégal et la CEDEAO pour leur implication "dans la résolution pacifique de la crise post-électorale" en Gambie et salue la résolution de l'ONU, à l'initiative du Sénégal, "sur l'arrêt de la colonisation israélienne des territoires palestiniens".

Sur le plan international, l'organisation condamne "les déclarations belliqueuses" du nouveau président des Etats-Unis et exhorte les Nations Unies à "exiger le respect des droits fondamentaux de l'homme, des partenariats entre les peuples et des règles diplomatiques consacrées".

Le RIS encourage les différents acteurs du système éducatif à "honorer les engagements" et invite "au respect du calendrier scolaire pour de meilleurs résultats dans les écoles et universités".

L'organisation encourage "les forces vives de la nation à contrer la dégradation des mœurs" et appelle "à la sérénité dans la gestion et l'encadrement des crises dans les zones comme Kédougou".

Dans une résolution rendue publique dimanche, le RIS invite également l'Etat à "lutter efficacement contre la violence et le terrorisme dans le respect des libertés individuelles et collectives".

Dakar — Le Conseil national du Rassemblement islamique du Sénégal (RIS) invite le gouvernement à "prendre toutes les dispositions pour la promotion des valeurs nationales et civiques aboutissant à une société juste et saine".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.