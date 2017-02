Congo-Kinshasa: Le gouvernement condamne le saccage de la paroisse Saint Dominique à Kinshasa

« On veut mettre ça sur la tête de l'UDPS. On en connait rien », fait savoir Rubens Mikindo, avant d'ajouter : « Nous avons été formés dans le non-violence. Nous voulons enterrer notre président dans la tranquillité et la paix. Tout ce qui se pose comme acte dans ce sens est l'œuvre des gens qui veulent saboter la mémoire du président Etienne Tshisekedi et de l'Etat congolais. »

La paroisse catholique Saint Dominique a été saccagée dimanche 19 février à l'aube. Une dizaine de bancs ont été cassés et jetés dans la cour, l'autel vandalisé et le tabernacle profané.

Mise en cause par certains, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) nie son implication dans le saccage de la paroisse Saint Dominique. Son secrétaire général adjoint, Rubens Mikindo, indique que le combat de son parti est axé sur la non-violence.

