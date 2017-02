Ile Maurice: Selon les acteurs financiers, le statu quo privilégié pour le taux directeur

Doit-on s'attendre à un réajustement du taux directeur à l'issue de la 42e réunion du Monetary Policy Committee (MPC) prévue ce lundi matin 20 février ?

La conjoncture économique du pays avec une croissance fragile couplée aux défis posés par le Brexit et la volatilité des marchés poussent spécialistes et opérateurs économiques à privilégier le statu quo. Soit le maintien du taux directeur à 4 %.

Si on se réfère au document du MPC publié à l'issue de la réunion du 14 novembre 2016, la Banque de Maurice (BoM) avait déjà donné une indication sur cette option. «The MPC noted that risks to the global growth outlook remain tilted on the downside due to stagnating global trade, Brexit, intensified financial markets volatility and geopolitical risks.»

Eric Ng, économiste et directeur du cabinet Pluri-conseil, note qu'entre la dernière réunion et celle d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune amélioration des perspectives économiques du pays à l'échelle mondiale, ce qui aurait justifié un réajustement du Key Repo Rate. «L'incertitude économique perdure toujours tant au niveau local qu'international. Je vois mal le MPC réviser à la hausse le taux directeur après l'avoir baissé de 40 points de base (4,4 % à 4 %) en juillet 2016. Si tel était le cas, cette institution souffrirait d'une incohérence monétaire», soutient l'économiste. «Nous croyons que le MPC gardera le taux directeur inchangé. Cela d'autant plus, soulignent d'autres spécialistes financiers, que l'économie mauricienne continue d'évoluer en dessous de son potentiel.»

La prudence est de mise

Swadicq Nuthay, économiste et CEO d'ABC Capital Markets, abonde dans le même sens en rappelant que le MPC n'a pas une grande marge de manœuvre. «Face à une croissance molle qui arrive difficilement à franchir la barre de 4 % et l'absence des risques inflationnistes (moins de 1 % en 2016), il est fort probable que les membres du MPC joueront la carte de la prudence.»

Yogesh Singh, CEO d'Explast et Chairman de la Mauritius Exports Association, estime de son côté que celle-ci n'a pas adopté une position spécifique sur la question et part du postulat que dans la conjoncture économique actuelle, un taux directeur inchangé à 4 % serait l'option privilégiée.

Du coup, la réunion de ce matin ne devrait pas a priori livrer de grandes surprises... avec un taux directeur inchangé à moins d'un rebondissement de taille.