« en tout état de cause, il importe de préciser que les personnes poursuivies bénéficieront chacune en ce qui la concerne de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'elles demeurent innocentes jusqu'à ce que le tribunal établisse ou non leur culpabilité au terme de la procédure de jugement.

Dans sa diatribe, M. Issa n'est pas allé du dos de la cuillère pour justifier les multiples arrestations et détentions de certaines personnalités originaires des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Il leur a aussi promis l'application stricte de la loi au terme de ce procès. Cette annonce n'augure pas des lendemains meilleurs qui pourraient conduire aux mesures d'apaisements entre les deux protagonistes de la crise qui se sont tous deux radicalisés.

