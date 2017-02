Cameroun: Les clubs camerounais carburent en coupes africaines

La seule déception du week-end est venue de Douala où UMS de Loum n'a pas pu se qualifier pour les 1/16e de finale de la Ligue des champions. Et ce, malgré leur victoire 2-1 face aux Congolais d'AC Léopards de Dolosié. L'équipe entraînée par Bonaventure Djonkep avait perdu le match 1-0 et ne continuera donc pas l'aventure africaine.

« On y a cru jusqu'au bout », déclarera le coach Ndoumbe Bosso. Les Camerounais ont ouvert la marque dans les arrêts de jeu de la première période par l'entremise d'Alexandre Nsangue sur un coup franc. Le but de la qualification est inscrit à la 77e mn par Tombe Ngombe.

Au prochain tour, en mars prochain, les hommes du coach Minkreo Birwe affronteront le CNAPS Sport de Madagascar. En coupe de la CAF, Apejes a eu chaud après sa défaite, samedi dernier face à Niary Tally 2-1. Mais grâce au but inscrit à l'extérieur et à la victoire de l'aller (1-0), l'équipe de Mfou peut savourer une qualification historique.

