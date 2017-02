Cameroun: Actes uniformes OHADA, Code pénal - Les versions anglaises remises à la presse

La requête avait abouti en 2008, instituant outre l'anglais comme langue de travail de l'OHADA, mais aussi l'espagnol et le portugais. Ceci pour tenir compte de l'adhésion de la Guinée équatoriale et de l'Angola.

On peut présenter la cérémonie de vendredi dans la salle de conférences du ministère de la Justice sous deux angles : l'aspect symbolique et celui pédagogique. En effet, au plan symbolique, le ministre d'Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, a remis à plusieurs responsables d'organes de presse, les versions anglaises des Traités et Actes uniformes OHADA, du Code de procédure pénale et du Code pénal promulgué le 12 juillet 2016, par le président de la République. 12 documents au total.

