Cameroun: Deux ambassadeurs chez le PAN

Le président de l'Assemblée nationale (PAN), Cavaye Yeguié Djibril, s'est entretenu vendredi avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, le Dr. Hans-Dieter Stell. Une première rencontre formelle entre le diplomate allemand et le PAN, au cours de laquelle il s'est agi de « courtoisie, de coopération et d'échanges sur le fonctionnement des institutions », a confié S.E Stell. Ce dernier s'est donc félicité de la qualité de la coopération parlementaire entre le Cameroun et la RFA.

« Il existe des groupes d'amitié entre parlementaires camerounais et ceux du Bundestag (assemblée parlementaire de la RFA, Ndlr). Mais il y a toujours des possibilités d'intensifier ces relations et nous avons la volonté de le faire », a fait remarquer le diplomate allemand. Par ailleurs, au plan comparatif, S.E. Hans-Dieter Stell a relevé que le Bundestag est l'institution centrale dans le fonctionnement du système politique allemand.

Après le diplomate allemand, le PAN a également reçu l'ambassadeur du royaume du Maroc au Cameroun, S.E. Mostafa Bouh. Premier contact du genre entre Cavaye Yeguié Djibril et le diplomate chérifien, arrivé au Cameroun il y a quelques semaines. Ce dernier a rendu hommage à « la relation solide et, historique qui se développe de jour en jour et dans tous les domaines entre le Cameroun et le Maroc ».

Cavaye Yeguié Djibril a reçu en audience vendredi Dr. Hans-Dieter Stell (Allemagne) et Mostafa Bouh (Maroc).

