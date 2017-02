Afrique du Sud: Madiba reste une source d'inspiration pour les artistes

En Afrique du Sud, le lancement de la campagne programme pour le centenaire de Nelson Mandela, qui aura lieu en juillet 2018, donne l'occasion de se pencher sur Madiba et son influence sur les artistes. Rencontre avec Kwena, toujours inspiré par l'enfant chéri de la nation.

Caché derrière une imposante grille, un jardin luxuriant dévoile une importante collection d'œuvres d'art, dispersées au beau milieu des plantes et des arbres, où surgissent installations et sculptures. Cette petite oasis aménagée par un peintre local, possède aussi une minuscule galerie d'art et un espace pour travailler, Kwena, mosaïste de quarante-deux ans, ne se lasse pas de Mandela, qui selon lui est une source d'inspiration inépuisable et intemporelle : « Son image et son histoire doivent se perpétuer de génération en génération, plus les jeunes voient son portrait, plus ils s'intéresseront à son existence ».

Les belles occasions et les dates clés de la vie de Madiba sont toujours prétextes à créations, comme le premier portrait de l'ancien président que Kwena réalisa en 1996, le représentant une rose à la main pour la Saint-Valentin. Originaire d'un Township situé à une quarantaine de kilomètres de Johannesburg, Kwena poursuit ses hommages à Mandela, comme ce projet ambitieux prévu dans sa ville natale : « De grandes bottes en métal, remplies par des pierres, collectées par les habitants du Township, ce sont les bottes de Mandela, offertes par Hailé Sélassié en Ethiopie, lors de son premier entraînement militaire ».

Mais en attendant, Kwena prépare une grande fresque de Nelson Mandela, qui sera installée en avril prochain dans une zone rurale du Cap-Oriental, non loin du village où il est né.