Congo-Kinshasa: Le pays nouvelle victime de la chenille légionnaire

Les experts dressent un bilan inquiétant. Ils anticipent dans le Haut-Katanga des récoltes de maïs au plus bas, ce qui fait planer un risque alimentaire pour plus de 83 000 personnes vulnérables. Le fléau arrive de la Zambie voisine où les chenilles légionnaires ont ravagé près de 130 000 hectares de culture en quelques mois.

Rien que dans le territoire de Kambové, environ 50 000 hectares de maïs ont été dévastés par les chenilles depuis décembre 2016, selon les experts internationaux de la FAO et du gouvernement congolais. Les territoires voisins de Kasenga, Kipushi et Pweto sont tout aussi durement affectés. Un ingénieur agronome de la province du Tanganyika cette fois relève le même constat dans le territoire de Kalemie où le maïs a déjà quasiment disparu des étals.

Après l'Afrique australe, la chenille légionnaire frappe la RDC et notamment les provinces du Tanganyika et celle du Haut-Katanga. Selon Ocha-RDC, l'agence humanitaire des Nations unies, des dizaines de milliers d'hectares ont été détruits par l'insecte rongeur dans quatre territoires du Haut-Katanga. Ocha s'alarme des risques d'insécurité alimentaire.

