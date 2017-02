Alors que son calvaire venait de toucher à sa fin, le tour du patron de la chaîne d'entreprises Caromad, opérant dans les services industriels s'ensuivait le 4 janvier. Moins d'un mois plus tard, les kidnappeurs ont fait parler d'eux à Toamasina. Le vendredi 3 février aux alentours de 18h30, le patron de la quincaillerie NS Distribution à été la proie de cinq bandits armés de Kalachnikov. Alors qu'il venait d'être relâché, mercredi dernier, les ravisseurs sont revenus à Tana cinq jours plus tôt pour s'emparer du fils des Molou.

Lorsque la vie des opérateurs économiques d'origine indienne et de celle de leurs proches est monnayée dans un business criminel effréné. Une multiplication effrayante des rapts contre rançon ne cesse de faire des vagues depuis le mois de décembre. Pas plus tard que le vendredi 10 février, les ravisseurs ont encore fait parler d'eux.

