Madagascar: Basket-ball - La Ligue d'Analamanga en démonstration !

Rien que pour les compétitions en interne, Analamanga possède 5 clubs de la N1A notamment COSPN, COSFA, Challengere, MB2All et TMBB, 3 équipes de la N1A avec MB2All qui s'est offert le titre de champion de l'Océan Indien, ASA et Fandrefiala qui a aussi un titre national à défendre.

Une concurrence de taille. Logique car avec ses 4 000 licenciés, Analamanga s'érige en patron en matière de basket-ball. Mieux encore et pour ne parler que du dernier bilan, elle a raflé 7 titres de champion de Madagascar et 9 autres en tant que vice-champion. Une sacrée performance que rappelait avec une fierté non feinte le nouveau président Fidy Rasolomalala tout en exhortant les basketteurs à faire mieux voire à se surpasser tant la concurrence est de taille.

