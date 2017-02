Le café de Madagascar et ses caractéristiques exceptionnelles étaient abordés dans le cadre des échanges culturels entre les étudiants du Japanese club Manorintsoa (JCM) et l'étudiant japonais Ryoo, avant-hier, 18 février. Un sujet d'échanges arrivé tout naturellement dans la mesure où ce ressortissant du pays du Soleil prépare un Master Business à Nice et s'intéresse, dans le cadre de ses études, au café de Madagascar.

« Nos échanges ont permis aux étudiants d'en savoir davantage sur le Japon, non seulement sur le plan culturel, mais également sur le plan économique puisque notre hôte projette plus tard d'intégrer la filière café, notamment le café de Madagascar à destination du Japon et de la France », explique Gérard Rakotomalala, représentant de JCM.

Ces échanges avec des natifs du Japon car fait partie des principales activités de ce club de langues depuis maintenant 22 ans. Outre les cours de japonais, le club compte également parmi ses activités, la création de supports pédagogiques. C'est à ce titre que le dictionnaire japonais-malagasy a pu être achevé. Par ailleurs, un livre de grammaire pour les débutants vient de l'être ce mois-ci. D'autres activités sont actuellement en gestation pour JCM, dont, notamment l'élargissement de ses activités vers d'autres provinces de Madagascar et la création d'un centre d'étude.