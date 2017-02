Madagascar: Député Raveloson Ludovic Adrien - Réplique à propos des propos diffamatoires à son encontre

Le député de Mahabo a apporté sa réplique par rapport aux critiques dont il a été fait l'objet ces derniers temps.

On l'accuse notamment de coopérer avec les Dahalo et d'avoir dévié les ressources en eau nécessaires pour les rizières. Des accusations que ce parlementaire a tenu à souligner qu'il vit même pas dans ce chef-lieu de district. Et d'enchaîner qu'il n'avait point employé de bandits de grands chemins, « comment pourrais-je savoir que les habitants de cette localité sont de anciens Dahalo, ainsi que les gens qui vivaient dans les différentes communes de ce district ». Cet élu persiste et signe qu'il n'pas du tout monopolisé les produits agricoles dans cette région. « De quel droit pourrais-je interdire les autres opérateurs économiques à effectuer leur travail. Il se pourrait qu'ils n'ont pas donné de semences aux paysans, ce qui fit que ces derniers ont été réticents à leur encontre ».

Pour ce qui est des exploitations forestières illégales dont il est accusé d'en être le responsable, ce parlementaire de déclarer notamment qu'il a des papiers en bonne et due forme. Sur les produits dont-on l'accuse ne pas avoir s'être acquitté des ristournes qui lui est dû, le député d'expliquer que c'était bel et bien fait. Dans tous les cas, il se demande sur les raisons de cet harcèlement dont il fait l'objet et qui nuit notamment à sa réputation? Et de s'interroger est-ce en tant qu'opérateur ou en tant qu'élu ?