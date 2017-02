Madagascar: Branchements illicites d'électricité - Deux « gros poissons » dans les filets de la JIRAMA

En tout cas, la nouvelle équipe dirigeante de la JIRAMA conduite par l'administrateur délégué Lanto Rasoloelison a trois mois pour élaborer son plan de sauvetage. Un plan qui sera soumis, une fois élaboré, aux dirigeants politiques et aux partenaires techniques et financiers de Madagascar. Le défi est énorme. Le problème du délestage a d'ailleurs terni et continue de ternir l'image du régime en place. Le futur ministre de l'Energie qui sera certainement nommé lors du prochain remaniement ou changement du gouvernement, aura du pain sur la planche. A rappeler que lors de sa descente à Andohanimandroseza et à Mandraka, le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier avait déclaré qu'une nouvelle turbine va être inaugurée à Ankadivoribe. A suivre.

Résultat dans 3 mois . Le démantèlement des branchements illicites n'est qu'un combat à mener parmi tant d'autres si l'on veut vraiment lutter contre le délestage qui continue de sévir dans la Capitale et en province. En fait, la solution est déjà trouvée, mais la transition risque d'être longue à l'allure où évolue la situation actuellement. C'est le basculement vers l'utilisation des centrales hydroélectriques au détriment du système thermique qui ne sera jamais rentable pour la JIRAMA et qui n'enrichit qu'une minorité.

Si auparavant, c'était toujours les employés de cette société d'Etat qui étaient accusés de vol de courant, ce sont actuellement les « gros poissons » qui paient. Il y a deux jours, les branchements illicites en question ont fait l'objet de démantèlement. Les voleurs ne seront pas impunis bien qu'ils soient connus pour leur influence non seulement dans le monde des affaires, mais également et surtout dans le monde politique. Des poursuites judiciaires sont déjà engagées contre ces sociétés qui auraient été prises en fragrant délit de branchements illicites. La JIRAMA poursuit ses efforts pour mettre fin à ce fléau qui handicape la rentabilité des investissements faits par l'Etat dans le secteur de l'électricité à Madagascar.

Ce n'est pas uniquement dans le trafic de bois de rose qu'on parle de « gros poisson ». L'expression est désormais utilisée au sein de la JIRAMA pour désigner les grandes sociétés tananariviennes qui versent dans les branchements illicites pour voler le courant. En effet depuis une semaine et à la suite des consignes présidentielles et gouvernementales, les nouveaux dirigeants de la JIRAMA mènent une opération visant à détecter ces branchements illicites d'électricité dans la Capitale. L'opération a déjà porté ses fruits. Deux grandes sociétés se trouvent actuellement dans les filets de la JIRAMA.

