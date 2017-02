Madagascar: Un avenir qui n'est pas écrit

On se prend à rêver qu'elle se dressera comme les Français qui n'ont pas admis que l'un de leurs hommes politiques, candidat à l'élection présidentielle, ne soit pas d'une probité exemplaire. Celui qui pensait que le fauteuil présidentiel lui était déjà acquis a perdu une grande partie de son crédit. A Madagascar, un tel scénario n'est pas envisageable pour le moment. Mais comme on dit toujours, l'avenir n'est pas écrit.

Il ne s'agit donc que de rumeur, mais elle n'est pas tout à fait innocente. Ceux qui sont au pouvoir ont la possibilité de manœuvrer comme bon leur semble et établir un échéancier qui leur permet de dérouler leur plan. Leurs adversaires ne comptent bien sûr pas les laisser faire et dénoncent les abus qu'ils constatent. Les dirigeants restent sourds à toutes ces remarques et agissent comme si de rien n'était. Les affaires qui, dans un véritable Etat de droit, auraient provoqué une remise en question sont enterrées. Ou plutôt, voient la condamnation de menus fretins.

A Madagascar, le régime semble totalement maître du jeu. C'est lui qui décide des règles malgré le rappel à l'ordre du CENI qui reste ferme sur la tenue des élections présidentielles en 2018. Le milieu politique bruit de plus en plus régulièrement de la décision de reculer l'échéance en 2019, mais aucune déclaration officielle n'a été faite dans ce sens.

