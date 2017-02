Dans cette deuxième partie du rapport de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le Rapport de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française revient sur les progrès de la Côte d'Ivoire en matière de démocratie, de sécurité et d'économie

l es grenadiers voltigeurs sont en alerte. comme au plus fort de la lutte pour la conquête du pouvoir, les jeunes du RdR ont décidé de se mettre au-devant de la scène. c'est tout le sens du séminaire d'orientation organisé samedi dernier au siège du RdR par le bureau national du RJR et de l'ensemble de ses délégués sur le terrain et qui avait pour thème « quelles stratégies de remobilisation et de redynamisation de la jeunesse républicaine ». d'entrée, dah Sansan, le président national du RJR, s'est voulu réaliste. « Au niveau du bureau national, nous savons que nous ne mobilisons plus. il faut que les choses changent. les jeunes du RdR doivent prendre toute leur place pour être pré- sents dans les batailles futures », a-t-il invité. pour lui, face à la situation actuelle du pays, avec les mouvements d'humeur observés dans l'armée et la grève des fonctionnaires et agents de l'etat ainsi que celle des planteurs, le temps est venu pour les jeunes du RdR de monter au créneau. « Nous en appelons au bon sens des uns et des autres. le pays revient de loin, pour ceux qui l'oublient.

Nous ne pouvons pas tolérer que des gens tapis dans l'ombre essaient de saboter le bon travail que le président de la République abat depuis qu'il est au pouvoir. c'est pourquoi une fois encore, nous profitons de ce séminaire pour lui réaffirmer notre soutien face à tous ces mouvements qui ne font pas honneur à notre pays et à son chef », a-t-il rassuré. il a invité ses camarades à un travail assidu pour que les résultats du séminaire permettent d'avoir un RJR capable de relever tous les défis pour la bonne marche du RdR. la rencontre qui a duré toute la journée s'est déroulée en six ateliers qui ont traité entre autres des thèmes « quelle organisation et encadrement pour une animation permanant des structures du RJR ? » ; « quel mécanisme de mobilisation pour les grandes activités du RJR ? » et « quelle stratégie pour les nouvelles adhésions au RJR ». toute cette démarche a permis de prendre plusieurs décisions.

Ainsi, il a été recommandé que toutes les structures du RJR tiennent régulièrement leurs activités comme l'exige le règlement inté- rieur. il a aussi été recommandé la mise en place d'un mécanisme de mobilisation pour répondre promptement à tous les challenges qui se pré- senteront contre lui... Au total, les séminaristes se sont réjouis de leur réflexion et ont enjoint leur direction de veiller à l'application des résolutions du séminaire après leur validation par la direction du parti.