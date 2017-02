Cote d'Ivoire: Grève à Petroci - Les éclairages de la direction générale

Une sortie « pour clarifier certaines choses ». Le directeur général de Petroci, Dr Ibrahima Diaby, s'est exprimé sur la grève de 72 heures qui a secoué l'entreprise.

De l'avis du Dg, ce mouvement d'humeur observé par certains agents est surprenant. Cela, d'autant plus que sur les cinq points de revendications des délé- gués, des accords ont été trouvés sur trois points. Les deux autres ont été portés à l'appréciation de conseil d'administration. En effet, a expliqué le conférencier, les grévistes réclamaient l'octroi de prime et bonus, la réinstauration du CAR Plan, du projet immobilier, un plan social (paiement d'assurance maladie aux agents retraités) et la latitude à chaque agent d'assurer son véhicule où il voulait. « J'ai négocié avec une compagnie d'assurance qui me revenait moins chère. Mais les agents ont refusé. Dans les discussions, j'ai accepté de laisser chacun assurer sa voiture là où il voulait et de nous envoyer les factures, même si cela nous revient plus cher. En ce qui concerne le plan social, j'ai répondu que cela n'était pas dans ma mission qui est de sauver la boîte.

Pour les primes et les bonus, il a été convenu avec le conseil d'administration que cela sera décidé après les bilans. Quant au crédit CAR Plan et au projet immobilier, le problème a été porté au niveau du conseil d'administration afin qu'il décide », a relaté Dr Ibrahima Diaby. Le crédit Car Plan (un crédit pour l'achat de véhicule par les agents), a-t-il soutenu, a un coût d'un milliard 600 millions FCFA. Et le coût du projet immobilier qui était de 6 milliards CFA au départ pour 302 logements est estimé aujourd'hui à près de 30 milliards FCFA.

Or, sur les 302 personnes seules 95 ont encore leur cotisation dans le compte séquestre. En tout état de cause, le directeur de la Petroci s'est interrogé sur les réelles motivations des grévistes. « Ils demandent quelque chose que trois directeurs généraux n'ont pu réaliser. On demande à la nouvelle direction de remettre des maisons qui sont en état de fondation et de chainage sans un minimum de temps. Et on observe une grève au moment où je suis à Hambourg avec les envoyés de la Côte d'Ivoire pour défendre notre frontière maritime face au Ghana. Nous sommes quand même tous Ivoiriens », a-t-il dénoncé. Avant d'indiquer qu'il a pris fonction en décembre 2015 dans un contexte difficile pour l'entreprise.

Ce, à cause de la chute des prix du baril du pétrole et de la baisse des volumes de gaz et brut dans les champs pétroliers. Ce qui l'a conduit à exécuter les conclusions des audits remis par son pré- décesseur. A savoir le licenciement de 9 % des agents (dont 10 étaient des conseillers de l'ancien directeur) avec le paiement de tous les droits légaux et de dommages et intérêts. Là où des entreprises comme Total ont licencié 2000 personnes.