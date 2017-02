Directeur général du mensuel éducatif« Le Journal de l'Ecolier », Kouassi Konan Adrien vient de publier aux éditions Simillo, un essai intitulé « ADO Notre Chance ».

Dans cet ouvrage illustré, l'auteur évoque la vie du Président Alassane Ouattara, son accession à la magistrature suprême du pays à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle de 2010, présente ses réalisations et explique, arguments à l'appui, comment il a changé positivement le visage de la Côte d'Ivoire, qui est passée d'un Etat en déliquescence, il y a 6 ans, à aujourd'hui une nation qui tend fièrement les bras à l'émergence. Dans une démarche assez méthodique, et un style assez simple, Kouassi Konan Adrien rappelle simplement, sur la base de faits concrets, ce qu'Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire.

Il commence par camper le contexte de la crise née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite dans les urnes, agrémente son récit de citations pertinentes de personnalités politiques, notamment l'adresse à la nation Francis Wodié du 21 décembre 2010, dans laquelle il rejetait les résultats proclamés par le Constitutionnel dirigé par Yao N'dré, de toute évidence aux ordres du pouvoir Gbagbo, et concluait, à la suite d'une analyse dense de la situation, qu' «Alassane Ouattara a remporté de façon claire et nette le scrutin du 28 novembre ».

Ensuite, dans le chapitre II, il montre que le chef de l'Etat un bâtisseur infatigable, en prenant le soin, bien entendu, d'égrener ses ouvrages importants entre autres le pont Henri Konan Bédié, les échangeurs de Riviera et Marcory, l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, l'achèvement des travaux de l'autoroute du Nord, sans oublier le bitumage de nombreuses voies, la construction d'écoles et d'hôpitaux... « Lorsque nous analysons les actions du Président Alassane Ouattara et surtout cette foi audacieuse qui l'habite, nous avons encore un peu plus d'admiration pour lui et nous arrivons à cette conclusion : un grand leader africain est né », écrit Kouassi Konan Adrien (P167).

Il relève également les immenses qualités d'Alassane Ouattara : un homme travailleur, rigoureux, soucieux du bien-être de ses populations et surtout à l'écoute de son peuple. Kouassi Konan Adrien l'avoue, l'objectif qu'il poursuivi avec ce livre, c'est d'amener les Ivoiriens à faire prévaloir sur l'émotion et le fanatisme, l'intelligence et le discernement par la raison. « Nous voulons montrer à tout le monde que ce monsieur travaille bien ; il a repositionné la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international et veut conduire notre pays sur la voie de l'émergence.

Il travaille pour le bien de la Côte d'Ivoire, nous devons l'encourager et le féliciter », confie le patron du « Journal de l'Ecolier». Dans cet essai, l'auteur rend également hommage à Houphouët-Boigny, et fait des mentions spéciales pour plusieurs hautes personnalités de ce pays (Henri Konan Bédié, Dominique Ouattara, Guillaume Soro, Kablan Duncan, Henriette Dagri-Diabaté, Amadou Gon Coulibaly, Jeannot Kouadio Ahoussou, Hamed Bakayoko, Charles Koffi Diby, Kandia Camara, Anne Ouloto, Jeanne Peuhmond, Kobenan Kouassi Adjoumani, Amadou Soumahoro... ). Sans oublier les témoignages enrichissantes des ministres Adama Bictogo et Robert Beugré Mambé sur Alassane Ouattara.

Parrainé par M. Gabriel Joseph Yacé, président du Conseil régional des Grands Ponts, « ADO notre chance », est un ouvrage assez digest, qui se parcourt, avec ses nombreuses illustrations, d'un trait. En tout cas, c'est un bel hommage à Alassane Ouattara. Et en plus, au regard de son bilan à la tête du pays durant ces 6 ans de pouvoir, il le mérite amplement. La dédicace de cet ouvrage est prévue pour fin mars 2017, laquelle sera suivie, en mai, du lancement officiel du mouvement « ADO notre chance