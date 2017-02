Cote d'Ivoire: L'axe Divo-Guitry Côtière - Amadou Gon donne le ton du bitumage

L a date du 17 février restera longtemps gravée dans les annales des régions du Gôh et du LôhDjiboua. Et pour cause, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé, ce jour, au lancement des travaux de deux importants projets : le bitumage de la route Divo-Guitry Côtière puis la réhabilitation de l'axe routier PK 109- Gagnoa.

Le premier projet relatif à la construction de la route Divo-Guitry-Côtière porte sur le bitumage de 76 km. Un rêve caressé par les populations de la zone depuis plusieurs décennies. Le second porte sur le renforcement de 167 km de la route nationale A2, de la localité de Ndouci à Gagnoa en passant par Hermankono, Tiassalé, Divo et Lakota. Le président du Conseil régional du Lôh- Djiboua, Zakpa Kobenan, porte-parole des populations, a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour avoir promu des cadres de la région à de hautes fonctions.

Il a fait observer que depuis une trentaine d'années, les fils et cadres de la région aspiraient au bitumage de l'axe DivoCôtière qui deviendra une réalité sous Alassane Ouattara. La réalisation de ces deux projets sera, à l'en croire, une délivrance tant pour les autorités préfectorales, les fonctionnaires et agents de l'Etat que pour l'ensemble des populations. Non sans relever le fait que ces voies permettront l'écoulement des productions vivrières et commerciales. Le ministre des Infrastructures économiques, Amedé Kouakou, après avoir exprimé sa reconnaissance à l'endroit du président Alassane Ouattara et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a traduit la joie des siens. Il a indiqué que les travaux s'exécuteront dans un délai de 36 mois pour un investissement de plus de 116 milliards Fcfa.

C'est un Premier ministre tout heureux devant la forte mobilisation des populations, qui a donné le top départ des travaux de ces deux routes au nom du chef de l'Etat. Amadou Gon Coulibaly a souligné que le chef de l'Etat, à travers ces projets, donne une réponse au cri de cœur des populations pour le désenclavement. La longue crise qu'a traversé le pays a, à l'en croire, eu un impact négatif sur les routes avec le manque d'entretien.

C'est pour corriger durablement cette situation que, précise-t-il, l'accent a été mis sur l'entretien et le développement du réseau routier. « De grands chantiers ont été initiés dans ce sens depuis 2012 pour un coût de 3760 milliards », a commenté le chef du gouvernement. Et de relever que le président Ouattara a donné des instructions fermes pour le respect des coûts et la qualité des travaux des routes sur tout l'ensemble du territoire national. Il a exhorté les partenaires techniques à relever les défis afin que soient bâties des routes dans la perspective de l'émergence.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a invité les différentes communautés à œuvrer dans le sens de la paix autour du président Alassane Ouattara dans la droite ligne de l'avènement de l'Ivoirien nouveau caractérisé par le travail, le changement qualitatif.