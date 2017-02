Relance du programme présidentiel de logements sociaux. C'est ce qui a motivé la rencontre le 08 février dernier, à son cabinet, entre le ministre Claude Isaac Dé et les deux chambres des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, conduites par MM. Souleymane Sidibé de la Chambre des aménageurs urbains et des promoteurs-constructeurs de Côte d'Ivoire (Capc) et Siriki Sangaré de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpci).

A l'occasion, les deux structures ont fait part de leurs préoccupations au ministre Isaac Dé. Elles ont évoqué quatre difficultés majeures. La première est liée au blocage sur les sites de Songon, Grand-Bassam et Bingerville consé- cutifs à la purge des droits coutumiers. Le ministère a été invité à stabiliser cet aspect à travers le règlement du reliquat qui serait de moins de 4 milliards FCFA dus aux détenteurs de droits coutumiers. Toute chose qui faciliterait la réouverture du site de Songon. Isaac Dé s'est alors engagé à recevoir les responsables coutumiers et les propriétaires terriens pour une séance de travail. Les voiries et réseaux divers (Vrd) primaires ont également fait l'objet de discussion.

Pour les promoteurs immobiliers, c'est une réponse urgente aux problèmes d'électrification, d'adduction d'eau potable, de voirie et d'assainissement afin de sécuriser les investissements de nombreux promoteurs, soucieux de respecter les délais de réalisation et de livraison des logements promis aux acquéreurs. Le ministère a été aussi informé de l'urgence pour certains promoteurs de disposer des ACD (Arrêté de concession définitive) sur leurs sites afin de conforter leur droit sur les sites en exploitation et de garantir une jouissance paisible et non contestée des parcelles octroyées. Isaac Dé a immédiatement marqué sa disponibilité à examiner les cas de fonciers exclusivement acquis dans les normes.

Exonération de la TVA Les promoteurs concernés devront lui transmettre leurs dossiers, par l'intermédiaire des deux chambres avec les précisions relatives à l'identification du promoteur, les sites sans ACD, la superficie, la date d'introduction et le numéro du dossier. Au chapitre des conventions signées entre l'Etat et les promoteurs agréés, il a été rappelé au ministre l'existence du document juridique qui régit la collaboration entre les deux acteurs majeurs agissant pour la réalisation effective du Programme pré- sidentiel : l'État et les promoteurs. La convention engageait les promoteurs à livrer un minimum de 3000 logements sur une période de 3 ans, avec un encadrement de prix.

En contrepartie, les promoteurs devaient bénéficier d'une exonération de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) pour faire baisser le coût des villas ; d'une possibilité d'exonération sur des projets économiques et standing, pour au moins 40% des engagements pris ; de la restructuration du crédit acquéreur visant son terme, jusqu'à 20 ans, et surtout un coût de crédit (taux d'intérêt) à 5,5%. Les diffé- rentes contraintes inhérentes aux promoteurs ont impacté négativement la réalisation du programme présidentiel et par ricochet la majorité des clauses de la convention.

Aussi les promoteurs ont-ils sollicité du ministre, une relecture de cette convention incluant une révision de la grille de prix des logements pour amortir les énormes coûts fixes engendrés par les retards et les frais administratifs non prévus initialement. A cela s'ajoute une prorogation d'au moins 12 mois des arrêtés d'exonération pour permettre l'achè- vement des travaux entrepris et une communication du gouvernement sur les attentes des acquéreurs pour le bénéfice d'un crédit acquéreur à taux réduit. La Capc dans son intervention a regretté la signature de convention entre le ministère et la Chambre des notaires.

Car cela exclue de fait la prise en compte des préoccupations émanant des acquéreurs qu'ils côtoient au quotidien. Surtout que des dispositions en la matière avaient déjà été abordées avec l'exministre de la Construction, Mamadou Sanogo. Accès au foncier La Capc a donc souhaité que cette convention soit revisitée, à la lumière des observations qui portent à la fois sur les efforts des parties pour baisser le coût des formalités notariales et sur l'organisation à mettre en place pour faciliter le traitement des dossiers des acquéreurs. Cette chambre promettant de transmettre dans les prochains jours au ministre Dé, un document contenant ses observations.

Au titre de l'accès au foncier, il a été rappelé les dispositions arrêtées par le ministère pour régir désormais l'acquisition de parcelles par les promoteurs immobiliers, soit uniquement auprès des aménageurs et lotisseurs, soit dans une convention tripartite avec l'État. Cette réalité, selon les promoteurs, serait à l'avantage de tous si les propositions d'aménagement suivantes étaient acceptées du ministère : Dégager les réserves foncières destinés à l'ensemble des promoteurs aux fins d'assurer la pérennité du Programme présidentiel, notamment pour que les clients qui ont choisi d'autres sites puissent être servis ; accepter et valider les conventions privées entre les communautés détentrices des droits coutumiers et les promoteurs.

Pour la gestion des comptes séquestres, la Capc a émis le vœu qu'une réflexion soit menée pour dénouer le problème du financement des promoteurs qui malgré les comptes séquestres dans les banques, connaissent pour certains, des blocages liés aux difficultés d'accès auxdits comptes qu'ils ne peuvent non plus nantir. Des déblocages de ces comptes séquestres qui pourraient, à en croire les promoteurs immobiliers, se faire partiellement, sur la base des avancements techniques constatés par les équipes du ministère sur le terrain. Un autre volet a été abordé, celui du Fond de caution mutuelle immobilière (Focami).

Il a été proposé au ministère, une réflexion spécifique portant utilisation du Focami pour certaines conditions, comme garantie, à l'effet de permettre, avec un coefficient multiplicateur, à certains promoteurs de bénéficier d'un prêt constructeur. Les intervenants ont aussi émis le vœu de voir la création d'un guichet. Cette sollicitation vise à faciliter le traitement des dossiers des promoteurs immobiliers. Pour les deux chambres, les blocages actuels mettent en péril la survie du Programme présidentiel et des nombreuses PME qui y ont cru en y investissant d'importants fonds propres y compris leurs épargnes.

Mieux, certains se sont portés cautions solidaires sur leurs biens personnels dans le cadre d'importants prêts contractés auprès de banques locales. Le ministre Isaac Dé a affirmé avoir pris bonne note de toutes ces préoccupations et souhaité être immédiatement informé si un de ses services exige un centime pour la signature des ACD.