Le tournage du film a duré 3 ans, parce que le financement n'était pas disponible. Et tout ça finit par une apothéose, avec d'abord trois prix dont l'Etalon de Yennenga au Fespaco en 1981, et aujourd'hui cette consécration avec ma statue sur la place des cinéastes à Ouagadougou. C'est un don de Dieu », confie-t-il, au téléphone. Chez la famille Fadika, c'est d'ores et déjà la fête. « Rendons grâce à Dieu le Seigneur des mondes, d'avoir donné tant de résonnance à cette première et modeste œuvre, "Djeli" qui vaut aujourd'hui à son auteur, l'honneur de figurer parmi les immortels du cinéma africain», se réjouit son porte-parole, le Pr Kanvaly Fadika, membre de l'Ascad.

