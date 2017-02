Une fois de plus, le mérite de votre quotidien est reconnu ! Sangaré Yacouba, Rédacteur en chef… Plus »

Car, dira Kangouté Maïmouna, cette ordonnance est précipitée alors que de nombreux points restent en suspens. « Nous proposons, par consé- quent, un examen approfondi de l'ordonnance décriée, en vue de la prise d'une loi consensuelle par le parlement », a suggéré la coordinatrice générale et porte-parole de la Cosyfop. Pour ce qui est des 150 points d'indices octroyés à seulement 41.000 fonctionnaires, cette coordination de syndicats estime que la mesure est discriminatoire. Et que ces 150 points d'indices doivent être accordés à tous les fonctionnaires n'ayant pas de statut particulier. Quant au paiement du stock des arriérés, l'organisation n'entend pas y renoncer.

Il s'agit, selon la porteparole de cette coalition de syndicats, de la pension minimale, de l'annuité liquidable, de la pénalité de départ volontaire à la retraite ; de la bonification par enfant au bénéfice de la femme, du processus de liquidation de la pension et de la gouvernance de l'Ips-Cgrae. « (... ) Pour nous, les réponses du gouvernement sont insuffisantes pour régler durablement la question de la réforme de la pension de retraite. C'est pourquoi, nous réclamons la reprise du dialogue sur tous les paramètres devant améliorer la pension de retraite et garantir la pérennité de l'institution » a-t-elle indiqué. Faisant remarquer que la prise prochaine d'une nouvelle ordonnance modifiant celle de 2012 sur la réforme des pensions gérées par l'Ips-Cgrae est inopportune.

Avant d'ajouter que la non tenue de ce forum a tout l'air d'une rupture tacite des négociations par le gouvernement. Relativement aux réponses du Gouvernement sur la question de la réforme de la retraite des fonctionnaires, la Cosyfop dit ne pas être du tout satisfaite. Hormis la continuité du paiement du capital décès, la jouissance immédiate de la pension de réversion du conjoint survivant, la prise en compte du dernier indice pour le calcul de la pension de retraite et le rétablissement des allocations familiales, la Cosyfop estime que d'autres paramètres importants devant participer à l'amélioration de la pension de retraite n'ont pas été discutés.

C'est ce qui ressort d'une conférence de presse animée samedi dernier par cette coordination au siège de la Centrale Syndicale humanisme (Csh) Et ce, en pré- sence des différents secrétaires généraux des syndicats affiliés à la Cosyfop. La porte-parole de cette coordination, Kangouté Maïmouna, a déploré qu'à quatre jours de la tenue de ce forum, les syndicats ne disposent d'aucune information relative à cette importante rencontre « (... ) Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler, les diffé- rents sujets à aborder. Une source digne de foi nous a révélé que ce forum n'est plus à l'ordre du jour, étant donné que sur les six points de revendications, cinq ont été satisfaits par le Gouvernement. Nous disons q non ! C'est au forum que les autres points de revendications en suspens auront la chance d'être satisfaits », a relevé Mme Kangouté.

