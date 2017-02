Cote d'Ivoire: Grève des producteurs de cacao / Massandjé Touré Listé rassure - : "La situation s'améliore"

Les difficultés de commercialisation qu'on a constatées depuis la midécembre sont en train d'être résorbées.

Nous n'avons jamais nié le fait qu'il y avait des difficultés dans la commercialisation du cacao. Et cela, depuis le mois de décembre ». Ces propos sont de la Directrice générale du Conseil du café-cacao, Massandjé Touré Litsé, qui s'exprimait ainsi sur les antennes de RFI, le 16 février 2017. Et cela, en réaction à la grève déclenchée par des producteurs de cacao qui affirment avoir des difficultés pour vendre leur cacao.

Mme Litsé a rappelé que le Conseil avait entamé des tournées à l'inté- rieur du pays pour rassurer les producteurs et les informer des dispositions prises « pour qu'on retrouve le rythme normal de commercialisation qui était dû principalement à une production un peu plus supérieure à la norme et surtout à un pic d'arrivage de nos produits à la mi-novembre ». Selon elle, il y a un surplus d'un peu plus de 100.000 tonnes par rapport à la campagne dernière. La Directrice du Conseil du café-cacao relève cependant une évolution positive. « Aujourd'hui, les stocks en région ont baissé sur la période du 1er au 12 février de plus de 33%. Et le niveau de la zone portuaire est de plus 17% en une semaine.

Le rythme a donc repris. Nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'être alarmiste. La situation d'aujourd'hui, n'est pas celle de décembre. Donc elle s'améliore », explique-t-elle. Avant de faire savoir aux producteurs qui éprouvent toujours des problèmes pour l'écoulement de leurs produits, de se rapprocher des délégations régionales afin qu'ils soient orientés vers les acheteurs honnêtes et crédibles à l'effet de faire fonctionner le système. Elle a même dénoncé certains cas à Soubré où des producteurs ont failli se faire gruger puisque des acheteurs véreux leur faisaient croire que le Conseil du café-cacao étaient dans l'impossibilité d'acheter le produit à 1100 Fcfa/kg.

Il est vrai selon Massandjé Touré Litsé que ce ralentissement est lié notamment à un pic de production, mais cela n'a pas un lien avec cette forte chute des cours mondiaux du cacao. « On vend la production par anticipation. En ce qui concerne les cours mondiaux qui chutent, cela sera certainement ressenti à l'ouverture de la campagne intermédiaire. Sauf à vouloir faire de la spéculation au niveau des acheteurs », développe-t-elle. Pour elle, à terme, il va falloir mettre effectivement l'accent sur la transformation locale, revoir le système de commercialisation du cacao, « pour éviter qu'une infime partie du cacao soit l'otage de certains traitants ou autres exportateurs ».

Elle a par ailleurs trouvé dramatique, pour un pays producteur de cacao comme la Côte d'Ivoire, cette chute des cours, aujourd'hui estimée à 25%. Le Dg du CCC s'est alors inquiétée de cette tendance baissière car la Côte d'Ivoire a plus de 6 millions de personnes qui vivent du cacao. Sur la radio BBC, ce même jeudi, le Conseil du café-cacao a affirmé avoir les moyens d'honorer les factures de soutien. « Nous avons allégé les procédures de payement de soutien pour permettre aux exportateurs d'avoir suffisamment de liquidité pour acheter le café et le cacao en région. », a-t-elle dit. Et d'ajouter : « Le fonds de réserve est logé à la BCEAO et c'est un compte séquestre. Il est là justement pour nous permettre de l'utiliser, une fois qu'on aurait épuisé les fonds de stabilisation qui sont logés dans les banques commerciales.

Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Plus de 20 milliards FCFA ont été payés aux exportateurs la semaine dernière sans avoir eu recours à ce compte séquestre », a clarifié Massandjé Touré Litsé. Autre point positif, c'est la suppression de toute lourdeur administrative. Les exportateurs peuvent ainsi rapidement émettre les factures et en moins de dix jours, rassure-t-elle, ils ont leurs factures de soutien réglé. Ce qui leur permet d'accélérer les achats.