Cote d'Ivoire: Coupes africaines des clubs - Réussir la passe de trois

La Côte d'Ivoire sera du rendezvous sportif continental, ce week-end, à la faveur des matchs retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

Avec des résultats mitigés enregistrés lors des manches aller, les Ivoiriens veulent continuer l'aventure. Une ambition qui passe par des succès, ce samedi et dimanche à Niamey (Niger) et à Abidjan (Côte d'Ivoire). Les représentants ivoiriens visent la passe de trois en attendant l'entrée en lice de l'Asec Mimosas en seizièmes de finale. L'AS Tanda veut confirmer Le champion de Côte d'Ivoire, l'AS Tanda, n'a pas fait dans la dentelle, il y a sept jours, au stade Robert Champroux à Marcory (Abidjan) face au représentant nigérien, les Forces armées du Niger (FAN). Les Etoiles du Zanzan se sont imposées avec une marge importante (3-0) lors de la phase aller de ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cet après-midi à Niamey, les coéquipiers du capitaine Sangaré Ali Badra fouleront la pelouse avec un seul objectif à atteindre. Celui de parachever le travail commencé à Abidjan pour accé- der enfin aux seizièmes de finale. Un niveau que le champion de Côte d'Ivoire n'a pu atteindre, la saison dernière, avec une élimination dès ses premiers pas dans la compétition.

En signant sa première victoire historique, la semaine dernière, la formation chère au président Yoboua Kouabenan Cévérin veut continuer à y croire. Et pour cette mission, l'entraîneur Koffi Firmin pourrait compter sur une division offensive conduite par le Ghanéen Stephen Asare Baffour, Koffi Foba Stevens, Gariba Mohamed et Cédric Sahui, premier buteur du match aller. Dans l'entrejeu, le technicien ivoirien pourrait aussi miser sur Sanogo Issa et Konaté Sitionan pour terminer la mission.

Ce qui constituerait un nouvel exploit pour la formation du Nord-Est de la Côte d'Ivoire qui domine le football ivoirien depuis deux saisons. Même si l'entraîneur des Militaires du Niger, Ibrahim Zakariaou, croit en un retournement de situation, il est clair que la tâche ne sera pas du tout facile. Surtout quand l'adversaire a déjà une avance confortable et envisage de confirmer son succès d'Abidjan. Le Séwé et l'image de la Côte d'Ivoire Battu à l'aller par la formation gambienne de Port Authority (1-0), le Séwé Sport de San Pedro entend justifier son statut actuel de leader du championnat ivoirien et surtout laver l'image du pays.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé, le jeudi dernier, à la Ligue professionnelle, l'entraîneur des Portuaires. «Il y aura quelque chose de positif dimanche. Et je le dis haut et fort. Je tiens cette assurance de mes joueurs, je la tiens de moimême, et nous en avons la certitude. Nous allons nous battre pour qu'au soir du dimanche chacun de nous soit fier du Séwé. Ce dimanche, l'image de la Côte d'Ivoire sera lavée», a clamé en conférence Njoya Mauril. Le retour dans le groupe du milieu offensif Kodjo Cédric constitue une raison de croire en la qualification du côté des Bleu et Ciel. Le manager du Séwé, pour passer le cap des Gambiens, dimanche au stade Robert Champroux à Marcory, veut croire en la qualité du travail effectué dans son camp d'entraînement «Terre Promise».

Une semaine de dur labeur axé sur la concentration et l'adresse devant les buts adverses. Des tares chèrement payées par les Portuaires au match aller à Bakau malgré une large possession de balle. Un manque de réalisme qui devrait être un mauvais souvenir si l'on en croit le technicien camerounais du Séwé qui ne jure que par les seizièmes de finale. Le Sporting et le piège du Sonabel Le Sporting club de Gagnoa, en Coupe de la Confédération, est revenu du Burkina avec le gain du nul (0-0). Face à la formation de Sonabel à Ouagadougou, les Ivoiriens à défaut de battre l'adversaire, ont aussi refusé d'encaisser. Une stratégie de jeu qui leur a permis de revenir à Abidjan avec un résultat nul et vierge. Un score qui n'est en principe qu'un véritable piège pour le repré- sentant ivoirien.

Ce samedi au stade Champroux à Marcory, le portier international Cissé Abdoul Karim et ses camarades doivent empêcher par tous les moyens les Burkinabè d'inscrire un but. Au risque de se mettre une forte pression. Car un but inscrit par le visiteur nécessiterait obligatoirement deux réalisations du côté des locaux. Une autre équation à résoudre avec beaucoup de lucidité par l'entraîneur de la formation du Goh, Akessé Lewis. Car si l'apport du public constituerait un facteur capital dans la qualification, le technicien des Bleu et Jaune de Gagnoa doit composer une équipe conquérante, prête à relever le défi. Surtout que la Côte d'Ivoire veut réaliser un sansfaute à ce tour préliminaire.