Cote d'Ivoire: Rentrée culturelle 2017 - Sangaré Yacouba fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel

Une fois de plus, le mérite de votre quotidien est reconnu ! Sangaré Yacouba, Rédacteur en chef adjoint et chef du service Culture a été décoré hier par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, dans l'ordre du mérite culturel.

« C'est la reconnaissance de tout ce que nous essayons, humblement, de faire pour apporter notre modeste pierre à la vie des arts et de la Culture. C'est une distinction qui marque aussi la reconnaissance du travail d'une équipe. Celle de l'ensemble des travailleurs de Mayama Editions et production, société éditrice du Patriote », a confié Sangaré Yacouba.

A noter, notre collaborateur est le président de l'association Ciné Connexion qui organise chaque année à Abidjan, le festival Ciné Droit Libre, une plate-forme de diffusion et de promotion des films qui font l'apologie des droits de l'homme, mais interdits de diffusion sur les chaines nationales de télévisions. Journaliste culturel émérite, Sangaré Yacouba est également le président de Grand Ecran, le réseau ivoirien de journalistes engagés pour le cinéma. Avec lui, des journalistes culturels tels que Guy Serge Koléa (Rti), Schadé Adédé (Notre voie), Sanou Amadou (Nord Sud) ont été également honorés.

Des professionnels de la culture au nombre desquels Serge Beynaud et Bébi Philippe, ont été fait officiers de l'ordre du mérite culturel ivoirien, de même que Dr Bana Jeanne, et de hauts cadres du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le peintre Michel Kodjo et Ydo Yao, chef du bureau de l'Unesco à Abidjan ont été faits Commandeurs dans l'ordre du mérite culturel.