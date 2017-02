Ile Maurice: Un habitant de Terre-Rouge avoue 17 vols

Alain Mardaymootoo a été emmené au poste de police de Terre-Rouge pour son interrogatoire. Parmi les vols avoués, six ont été commis dans des restaurants à Grand-Baie et dans diverses maisons de jeux. Plusieurs appareils qu'il aurait utilisés pour commettre les délits ont également été saisis. Il a été traduit à la Bail and Remand Court samedi pour son inculpation provisoire.

Il est 3 heures du matin. Les policiers de Terre-Rouge sont informés d'un cambriolage en cours à la branche de Stevenhills de la localité. Le bâtiment est encerclé par l'équipe de la CID, l'Emergency Response Service, la Divisional Supporting Unit et des éléments du poste de police de Pamplemousses et de Montagne-Longue. La succursale est fouillée de fond en comble par les officiers lorsqu'ils tombent sur le suspect. Ce dernier était caché dans une armoire de la maison de jeux.

