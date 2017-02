Ile Maurice: Scandale biscuits - Adrien Duval s'en prend à Sheila Hanoomanjee

La polémique enfle autour de la société Rum & Sugar, qui fournit des biscuits au Mauritius Duty Free Paradise (MDFP). Après Xavier-Luc Duval, au tour de son fils de s'en prendre à Sheila Hanoomanjee. Dans un message publié sur sa page Facebook, Adrien Duval a tiré à boulets rouges sur la fille de la Speaker, lundi 20 février.

«Vous auriez mieux fait de vous taire à la place de dire des mensonges Sheila Hanoomanjee...Voir photo ci-dessous, prix et étiquette affiché des fameux biscuits de 'Rum & Sugar Ltd' achetés à Rs 12 le sachet (ESKO) et re-vendus 17 euros (Rs 680) au Duty Free de l'aéroport. Tous les biscuits sont imprégnés de la marque 'ESKO'», a déclaré Adrien Duval.

Et d'ajouter que «les photos ont été prises par moi-même. J'ai reçu un coffret de biscuit 'Rum & Sugar Ltd' provenant du Duty Free de 'Departure' de SSR Airport».

C'est à travers un communiqué émis, samedi soir, que Sheila Hanoomanjee avait donné la réplique au leader de l'opposition. «Le coffret exhibé par Xavier-Luc Duval est fidèle à la réalité, le contenu est par contre totalement erroné et trompeur», a-t-elle fait ressortir.

Elle a ajouté que «ceci relève, ni plus, ni moins, d'une manipulation malicieuse de l'opinion publique à des fins purement politiques et dans le but de dénigrer l'intégrité du produit et la réputation de Rum & Sugar Ltd».

Lors d'une conférence de presse, Xavier-Luc Duval avait, en effet, dénoncé toute cette affaire en affirmant que «cet épisode est mal digéré par la population».