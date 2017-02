Sénégal: Certificat Lead Campus - Le recrutement de la deuxième promo a débuté

Ce certificat, spécifiquement destiné aux professionnels en activité, est composé de trois séminaires présentiels d'une semaine au Cap, à Dakar et à Paris, d'enseignements numériques à distance et d'un système de mentorat.

De nombreuses entreprises (Danone, Total, L'Oréal, UNICEF, Saint Gobain, Egon Zehnder, etc.) soutiennent le programme en participant à son pilotage ou à sa mise en œuvre à travers un système de mentorat et des interventions d'experts.

Afin de bâtir des liens entre les puissances publiques et le monde de l'entreprise, le rôle du secteur privé dans le développement économique et durable est au cœur des enseignements.

La première promotion du programme « LeAD Campus - Leaders pour l'Afrique de demain » s'est achevée en septembre 2016 avec la remise à Paris des certificats à 25 cadres africains de haut niveau. Trois prix d'excellence ont couronné respectivement le meilleur entrepreneur, le projet le plus responsable et l'entrepreneuriat féminin.

Créateurs d'entreprises, managers de multinationales/PME, pionniers du social business, cadres des secteurs public et associatif, seront amenés à coopérer pour développer la vision et les projets de l'Afrique de demain.

