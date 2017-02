Sénégal: Un marabout plaide pour des législatives pacifiques

"Nous nous retrouvons chaque année à Boustane Koukoto pour une retraite spirituelle. Ce qu'on fait ici, c'est plus qu'une ziarra. On se retrouve dans cette cité religieuse pour vivre trois jours de recueillement et d'humilité en vers nous et notre Créateur", a-t-il rappelé.

Il ajoute : " Avant et après toute élection, retrouvons nous dans l'harmonie et dans la cordialité pour faire du Sénégal un pays émergent".

"Ce qui nous lie a beaucoup plus d'importance et de valeur que ce qui risque de nous séparer. Restons unis comme Dieu nous a uni", a insisté le guide religieux.

Boustane Koukoto (Kaffrine) — Serigne Mouhamed Oumy Sall, le Khalife de la cité religieuse de Boustane Koukoto (Kaffrine, centre), a invité, lundi, les Sénégalais à adopter "la démarche de paix et d'unité", pendant et après les élections législatives prévues en juillet.

