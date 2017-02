Sénégal: Berlinale - La distinction d'Alain Gomis traduit "un nouvel envol" du cinéma sénégalais (ministre)

Le ministre exhorte tous les acteurs du secteur du cinéma et de l'audiovisuel à "persévérer dans cette voie et souhaite une très bonne chance dans la participation de tous les cinéastes sénégalais pour le FESPACO qui s'ouvre ce 25 février".

M. Ndiaye adresse ses "chaleureuses félicitations" à Alain Gomis et lui "renouvelle le soutien et l'accompagnement" du ministère de la Culture pour "hisser encore plus haut, le 7ème art sénégalais sur les podiums du monde".

"Cette distinction est la preuve que notre cinéma a pris un nouvel envol grâce aux efforts combinés du Gouvernement et du réel dynamisme noté dans la création et la production dans le secteur du cinéma", écrit Mbagnick Ndiaye dans un communiqué reçu à l'APS.

Dakar — Le Grand Prix du jury de la 67ème édition du Festival international du film de Berlin "Berlinale" décerné au réalisateur sénégalais Alain Gomis traduit "un nouvel envol" du cinéma sénégalais grâce aux "efforts combinés" du gouvernement et du "réel dynamisme" noté dans le secteur, salue le ministre de la Culture et de la Communication.

