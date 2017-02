Sénégal: Vers la mise en place d'un réseau de partage d'informations et de pratiques médicales

Dakar — Les médecins de santé publique qui ont pris part aux différents cours francophone de renforcement de capacités sur les maladies cible des Objectifs de développement durable (Vih, Paludisme, Tuberculose et Ebola) feront partie d'un réseau de partage d'informations et de pratiques dans le cadre d'un processus de valorisation et de capitalisation des compétences, a appris l'APS.

Après le 5ème et dernier Cours francophone, ces médecins constitueront un réseau de spécialistes dans tout le continent africain pour un partage d'informations, de connaissances et de techniques pour être plus performants dans les systèmes de santé , a expliqué le Coordonnateur du Cours dans l'espace francophone , Pr Mourtalla Kâ.

Il s'exprimait lundi à Dakar à l'ouverture du Cours francophone de renforcement des capacités sur le Vih, le Paludisme, la Tuberculose et les maladies émergentes notamment la maladie à virus Ebola et à virus Zika

Prés de 500 médecins africains, francophone comme anglophone, ont pris part depuis février 2014 à des sessions de renforcement de capacités sur ces pathologies rencontrées quotidiennement dans la pratique médicale, a rappelé Pr Mourtalla Kâ.

"Le défi est donc de permettre aux médecins bénéficiaires de pouvoir jouer pleinement leur rôle avec le leadership nécessaire dans leur propre contexte", a t -il dit.

Il s'agit de faire en sorte que les spécialistes diplômés acquièrent les connaissances et les techniques dont ils ont besoin dans le traitement de ces pathologies.

Cette nouvelle culture de formation médicale continue s'inspire dans la philosophie du "Royal Collège of Physicians de Londres", principal initiateur du Cours en relation avec le Conseil du Collège Ouest africain des médecins.

Les quatre premiers jours de travaux seront consacrés aux maladies ciblées en raison d'une pathologie par jour alors que le cinquième sera consacré aux aspects pratiques à étudier dans les structures de santé.

Pour cette session, l'Institut Pasteur accueillera les participants du Cours venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée.