Cameroun: Bruno Genesio compte toujours sur Nkoulou

« Je compte sur tous les joueurs qui sont sous contrat avec l'OL. Il a eu un début de saison difficile, ensuite il y a eu la CAN. On a eu du mal à trouver de la stabilité en charnière centrale. Là, on aligne la même charnière deux fois de suite, on a l'impression que c'est un exploit. Nicolas fait partie du groupe, personne n'est écarté », a dit l'entraîneur de l'OL en conférence de presse.

De retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Nicolas Nkoulou n'a pas été convoqué pour la réception de Dijon dimanche à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Du coup, nombreux sont ceux qui estiment que le défenseur camerounais ne fait plus partie des plans de Bruno Genesio. Mais pour ce dernier, Nkoulou reste toujours un joueur de l'effectif et n'est pas écarté.

