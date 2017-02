Sénégal/Cameroun: Ligue africaine des champions - Victoire anecdotique de Niary Tally

L'aventure africaine de Niary Tally en Coupe de la Caf a pris fin samedi lors de la manche retour qui l'a opposée à l'Apejes Mfou du Cameroun. Les Galactiques ont pourtant remporté la partie sur marque de 2 à 1. Mais ce résultat a été insuffisant du fait de ce but concédé à domicile et qui compte double pour les visiteurs. Sans parler de ce manque notoire de réalisme et d'efficacité dans le jeu des représentants des Sénégalais.

L'équipe de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuterie (Ngb) a grillé sa dernière carte dés le tour préliminaire Coupe de la Caf à l'issue de la manche retour disputée ce samedi 18 février au stade Demba Diop. Battus il y a une semaine par l'équipe camerounaise de Apejes MFou (0-1), les Galactiques avaient, devant leur public, les cartes en main pour renverser la vapeur et franchir le cap des préliminaires qui revêt depuis des années des allures de défi pour les clubs sénégalais.

D'entrée jeu, ils n'ont d'ailleurs pas tardé à prendre la mesure de l'adversaire avec un jeu tourné vers l'offensive. Les coéquipiers du portier international, Pape Seydou Ndiaye vont cependant buter sur un bloc défensif recroquevillé et intraitable sur les duels et les nombreuses balles aériennes balancées souvent abusivement. La première occasion nette intervient à la 40e minute après un débordement de Talla Mbaye sur le côté droite suivi d'un centre dans la surface. A la réception Amadou Erasme Badiane se jette pour mettre un coup de tête qui heurte le poteau gauche des Camerounais. Mais si à la fin de la première mi-temps le score était de (0-0), l'attente est grande sur le banc et au niveau du public.

Au retour des vestiaires, Niary Tally renforce son attaque avec la rentrée d'Abdoulaye Diop et Abdoulaye Mankabo à la place respectivement de Sidath Ndiaye et Talla Mbaye. Les Camerounais se découvrent un peu plus mais la domination galactique s'affirme plus dans le jeu. Ce qui se traduit vite par une succession d'occasions franches que Madi Faty (51e minute) et Abdoulaye Mankabo (54e) vont rater surtout par manque de lucidité. Amadou Erasme Badiane se montre maladroit sur son coup de tête. Le remuant Oumar Goudiaby est également à deux doigts d'égaliser mais fait également d'un manque d'efficacité devant le but. Six minutes plus tard, Niary Tally s'ouvre cependant une voie suite à une belle combinaison et conclut par un pénalty sifflé en faveur d'Abdoulaye Mankabo, déséquilibré à la 60ème minute dans la surface de réparation. Abdou Chafi Sow, auteur du but contre son camp à l'aller et spécialiste de son équipe dans cette spécialiste se charge d'exécuter la sentence. Mais il voit son tir repoussé par le portier camerounais Cyni Janvier. Les Galactiques n'auront pas le temps de se remettre puisqu'ils seront surpris vite sur un contre-attaque à la 62ème minute qui permet à l'attaquant Léonard Acha Acha d'aller battre le portier Pape Seydou Ndiaye et d'ouvrir le score (0-1).

Tout est à refaire pour les Sénégalais. Les hommes de Demba Mbaye vont se ruer à l'attaque mais s'exposent de plus en plus en défense. Il a fallu attendre la 71ème minute pour que Niary Tally débloque afin le compteur. C'est Wellé Ndiaye qui, sur un centre d'El hadji Abdoulaye Diop, surgit pour battre le portier Janvier Cyni (1-1). L'espoir était alors permis. Oumar Goudiaby qui multiplie les débordements sur le côté gauche est récompensé à la 84e minute par un but qui porte la marque à 2 à 1. Le but de la qualification était cependant sous les pieds du même Oumar Goudiaby lorsqu'il s'infiltre sur la surface à la 90e minute. Mais l'attaquant galactique rate le cadre et la balle de match. De quoi nourrir des regrets pour Niary Tally qui, malgré la victoire, perd une bonne opportunité de poursuivre sa première expérience africaine. La faute à ce but qui compte double, concédé à domicile, qui fait l'affaire de son adversaire.

REACTIONS... REACTIONS...

BILOA HUGUES ENTRAINEUR APEJES MFOU : «On a gagné sur le plan mental»

«C'est vrai que nous manquons de compétition parce que nous n'avons pas joué depuis trois mois. Mais on s'est rendu compte que nos adversaires ont baissé physiquement. N'eut été la maladresse de mes joueurs, on aurait pu mener 2 à 0 en deuxième mi temps. On a gagné sur le plan mental. En 2e mi temps, on s'est procurés beaucoup d'occasions et on a mis le but qu'il fallait. Apejes est un jeune club et n'a jamais joué une compétition africaine. Nous avons encaissé sur des erreurs individuelles et non sur une organisation technico-tactique. Quand Niary Tally est passée à deux avant-centraux, elle nous a causé beaucoup de problème. Avec leurs tailles et leurs gabarits, ils ont gagné beaucoup de duels».

DEMBA MBAYE ENTRAINEUR DE NGB : «Rien à reprocher à mes joueurs qui ont fait un match d'hommes»

«On n'a pas attendu d'être mené au score. Dés la première période, on a empêché notre adversaire de sortir. On a un peu modifié notre système en essayant de jouer haut. Malheureusement, cela ne nous a pas permis d'être performants dans l'animation, dans la remontée de balle. A la mi-temps, nous nous sommes aperçus de cela et immédiatement, nous avons commencé à se créer des occasions plus nettes. On n'a pas pu terminer nos actions. On a eu aussi des moments de déconcentrations où notre équipe s'est repliée et a été un peu moins performante. Apejes a pu en profiter. Je n'ai pas de regrets. C'est une rencontre où il y avait quelque chose à aller chercher mais on n'a pas eu de ressources. En 1er mi-temps nous avons demandé à nos joueurs de mettre beaucoup de vitesse et chercher les relayeurs. Le positionnement de l'adversaire ne nous a pas permis de trouver des solutions pour remonter le ballon. Les défenseurs ont tenté de faire le jeu long et ce n'est pas notre fort. Abdoul Chafi Sow est notre meilleur tireur C'est un joueur qui n'a pas de pression. Cela arrive de rater un penalty. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont fait un match d'hommes, un match plein. La qualification aura pu nous sourire aussi. On a manqué un peu de chance. Cela fait partie du football. Il faut continuer à travailler. J'avais dit que je prendrai mes responsabilités en cas de défaites. Aujourd'hui, j'ai besoin de rencontrer mon staff, les dirigeants, discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire pour amener cette équipe au niveau où elle doit être. Il y a un constat d'échec. C'est un échec même si la deuxième mi-temps donne des espoirs. Il fait avoir le temps de l'analyser, le décortiquer et prendre des mesures qui s'imposent.»