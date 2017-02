Soudan: Les autorités déclarent l'état de famine dans le Nord

Depuis décembre 2013, partisans de l'ancien vice-président Riek Machar affrontent les militaires fidèles au chef de l'Etat, Salva Kiir. En plus des combats eux-mêmes, la guerre a déjà poussé plus de trois millions d'habitants à fuir et donc à s'éloigner des champs. Les récoltes sont réduites, les prix s'envolent et la situation empire jusqu'à devenir absolument dramatique.

Ils sont 100 000 à être directement menacés, à avoir besoin d'une aide d'urgence pour ne pas mourir au Soudan du Sud. Et la situation risque d'empirer rapidement : la famine pourrait toucher un million de personnes dans les mois qui viennent. Le problème est encore plus large : la moitié des Sud-Soudanais n'ont pas un accès régulier à la nourriture.

