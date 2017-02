Algérie: Relizane - 30 participants à une exposition d'artisanat

Relizane — Une exposition d'artisanat a été organisée dimanche à la maison d'artisanat et des métiers de Relizane, avec la participation de 30 exposants représentant 7 wilayas.

Organisée par la chambre d'artisanat et des métiers de Relizane en collaboration avec la direction de wilaya du tourisme, l'exposition comporte des stands de produits du terroir dont des habits traditionnels, de poterie, de vannerie, de broderie, de tapisserie, en plus du miel, de l'huile d'olive et des plats et gâteaux traditionnels.

Les artisans participants exposent aussi, au grand plaisir des visiteurs, des produits en cuir, des bijoux et des objets en bois.

En marge de cette exposition, une campagne de don du sang est organisée en vue de renforcer la banque de l'hôpital de Relizane, et ce à l'initiative de l'association locale "jeune espoir".

Organisée à l'occasion de la journée nationale du chahid, cette manifestation commerciale vise à mettre en valeur le savoir-faire et le l'artisan dans le développement économique local et national, a déclaré le directeur de la chambre d'artisanat et des métiers de la wilaya, Abdelkader Mehadni.

Les artisans participant à cette manifestation représentent les wilayas de Tlemcen, Blida, Médéa, Jijel, Tizi Ouzou, Constantine et Relizane.