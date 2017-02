Algérie: Ressources en eau - Ouali évoque avec son homologue malien la coopération bilatérale

Pour sa part, le ministre malien a affirmé que sa visite à Alger a pour but de s'imprégner de l'expérience algérienne dans les domaines de l'eau et de l'énergie, ajoutant qu'elle sera l'occasion pour signer un contrat entre la société malienne de l'Energie et la société privée algérienne "Amimer Energie" pour la construction d'une centrale thermique de 40 MW à Sudo (nord Mali).

Cet accord de coopération porte sur les échanges d'expertises, la formation et le développement d'actions sur le terrain. Il prévoit aussi une feuille de route dans l'aspect technique et la formation, a noté M. Ouali.

"Avec le changement de situation au nord Mali, l'Algérie a toujours été là, elle est attentive. On est prêts pour accompagner le Mali pour le développement de la bande frontalière", a indiqué le ministre, rappelant que les deux parties ont mis en place "un comité bilatéral de haut niveau qui a permis de mettre sur pied de nouveaux mécanismes pour consolider la coopération notamment dans la prise en charge des préoccupations des zones frontalières maliennes surtout en termes de recherche de ressources hydriques, dans la formation et la gestion".

Alger — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a reçu dimanche à Alger, le ministre malien de l'Energie et l'Eau Malick Alosseini, avec lequel il a examiné la coopération bilatérale en matière de ressources en eau ainsi que le développement des zones frontalières.

