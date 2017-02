Algérie: Violences à la Faculté des sciences politiques - Ouverture d'une enquête

Alger — Le recteur de l'Université Alger 3, Rabah Cheriet, a affirmé dimanche qu'une enquête a été ouverte sur les incidents enregistrés, jeudi au niveau du département des sciences politiques et des relations internationales, afin de définir les responsabilités et sanctionner les personnes impliquées.

"L'Université est un service public régi par des lois que tout un chacun est tenu de respecter", a indiqué M. Cheriet dans un communiqué en réaction à ces incidents, précisant qu'une "enquête a été ouverte afin de définir les responsabilités et sanctionner les personnes à l'origine des dépassements enregistrés".

Il a ajouté que l'Université est aussi "un espace ouvert consacrant le dialogue et l'esprit de responsabilité et que la violation de la loi et le non recours au dialogue mènent à des blocages aux retombées périlleuses".

"La conjoncture actuelle que vit l'Algérie et l'étape qu'elle traverse exigent davantage de vigilance afin de mettre l'Université à l'abri de toute instrumentalisation à des fins ne servant pas la recherche scientifique et la société".

M. Cheriet a tenu à saluer "la sagesse des enseignants qui ont refusé de verser dans la violence et œuvré à l'instauration de la sécurité, en mettant l'Université à l'écart des tensions et des conflits étroits", soulignant leur rôle dans "la consécration et la consolidation de la stabilité (...) et la promotion de la recherche et la transmission du savoir".

Le département des sciences politiques et des relations internationales de l'Université Alger 3 de Ben Aknoun avait été jeudi le théâtre d'une agression contre plusieurs enseignants par des individus non encore identifiés, occasionnant l'évacuation de certains d'entre eux vers l'hôpital.