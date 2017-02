Photo: Afcop

Le bureau exécutif de l'AfCoP

communiqué de presse

La Communauté Africaine de Pratiques (AfCoP) est une coalition de dirigeants des zones UEMOA et COMESA pour accélérer l'intégration régionale dans dix-sept pays suivant une approche axée sur les résultats. Elle est soutenue par la Banque africaine de développement et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique.

Sa mission est simple : donner la priorité aux résultats en Afrique. Son programme phare est ''L'Afrique pour les résultats'' (AfriK4R). Grâce au partage de connaissances en matière de gestion du développement par les résultats et à l'échange de bonnes pratiques entre les pays membres, l'initiative AfriK4R entend accélérer l'intégration régionale, instaurer des systèmes efficaces de gestion des finances publiques, faciliter le commerce et améliorer l'environnement des affaires.

Le contexte

L'AfCoP sur la Gestion axée sur les Résultats de Développement (GRD)*, tient des Assemblées Annuelles rassemblant toutes les parties prenantes, membres et partenaires, afin d'évaluer la performance de l'année passée et discuter les plans pour l'année suivante. L'Assemblée Annuelle 2017 est la Huitième de telles réunions. Elle se tient à Dakar du 20 au 22 février 2017 au Radisson Blu.

Depuis le démarrage de l'AfCoP en 2007, les Assemblées Annuelles de l'AfCoP ont débattu plusieurs questions thématiques-clés visant à promouvoir une culture des résultats en Afrique et notamment :

- les tendances de développement, - l'amélioration du climat des affaires, - le genre, - l'inclusion sociale - l'intégration régionale

La GRD est un processus de gestion du changement qui vise à apporter des changements dans la vie des gens à travers l'amélioration durable des résultats de développement humain. Comme telle, la GRD requiert l'implication au niveau politique et l'autonomisation des gens pour rendre les gouvernements redevables pour les résultats.

Avec son approche holistique, la GRD est composée des piliers principaux suivants : le leadership pour les résultats, la planification et la budgétisation axées sur les résultats, la redevabilité et les partenariats, le suivi et l'évaluation ainsi que les systèmes d'information.

La 7ème Assemblée Annuelle AfCoP s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire en 2015 concomitamment avec le Forum AfriK4R. Le thème central de cette dernière assemblée Générale était « Propulser l'Intégration Régionale pour la Transformation de l'Afrique ».

Cette année 2017, après des concertations entre le Comité de Gestion (CMT) et le Secrétariat de l'AfCoP, l'Assemblée Annuelle aura pour thème central "Impact et Durabilité de l'AfCoP."

A Dakar, cet événement aura une dimension particulière dans la mesure où l'impact et la durabilité des actions entreprises par la communauté doivent être démontrés. Les progrès réalisés par les pays membres dans le Projet AfCoP pour la mise en œuvre de la feuille de route commune approuvée seront présentés. L'Assemblée attachera une grande importance aux impacts et enseignements pouvant être tirés pour le futur afin d'assurer la durabilité.

Les objectifs

Les principaux objectifs de la 8ème Assemblée Annuelle sont de :

1. Prendre note de la "situation" dans les pays membres du Projet AfCoP comme pilote démontrant les élémentsclés du succès en utilisant des indicateurs standardisés

2. En utilisant le résultat de l'Objectif 1, examiner les défis et opportunités pour l'impact et la Durabilité

3. Extraire les leçons de la pratique de ce qui marche et ce qui ne marche pas en Afrique

4. Concevoir un moyen d'aller de l'avant, incluant le Plan d'Action 2017 et explorant le futur modus operandi de l'AfCoP.

Les enjeux

Etre centré sur les résultats et démontrer leur obtention transforme le continent africain car cette démarche rend les Etats plus focalisés et capables. Depuis le lancement de l'initiative AfriK4R en 2012, les pays et les communautés économiques régionales (CER) ont fait un grand pas dans la mise en œuvre de la feuille de route commune.

Etant donné son mandat pour promouvoir l'intégration économique en Afrique et pour servir comme modèle d'excellence pour le développement de l'Afrique, la Banque Africaine de Développement, en partenariat avec la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique, fournit un appui à l'AfCoP pour renforcer les capacités des pays et des CER à accélérer la mise en œuvre des politiques régionales en utilisant les outils et principes de la GRD. Les membres de l'AfCoP agissent comme catalyseurs du changement pour appuyer l'agenda de transformation de l'Afrique.

Une revue des évaluations par les pairs conduits au démarrage de la mise en œuvre du Projet AfCoP et l'état actuel de mise en œuvre de la feuille de route commune suggère que le niveau d'intégration et d'internalisation des outils de la GRD sont spécifiques aux pays et dépendent des conditions initiales des pays, des choix politiques et des engagements de la part du leadership.

Dans sa neuvième année d'existence, l'AfCoP aimerait garantir sa durabilité, en particulier en tenant compte du fait que le projet soutenu par la BAD se termine en 2017. Ceci est apparu comme un signal du Comité de Pilotage du Projet Afrik4R en étroite collaboration avec le CMT.

La huitième édition de l'Assemblée Annuelle de l'AfCoP tire parti des progrès des pays par l'évaluation de leurs capacités et l'échange de solutions axées sur les résultats. Afin de tracer et mettre en exergue ces dynamiques changeantes, l'initiative AfriK4R présentera des résultats des activités-pays et partagera leurs bonnes pratiques concrètes. Comprendre ces tendances fournira aux décideurs politiques actuels un aperçu des opportunités futures pour réorganiser les capacités des pays à gérer pour les résultats et contribuer à améliorer la redevabilité des pays.

Le format de la réunion

L'Assemblée Annuelle abordera diverses questions de développement pour l'Afrique et fournira des conseils pour le travail de l'AfCoP. Parmi les caractéristiques-clés de la réunion, il y aura des discussions en panels et en tables rondes, et des sessions de formation. La réunion comprendra également une présentation principale par un spécialiste éminent en GRD.

Sessions plénières

La session plénière comprendra des discussions sur le thème général de l'Assemblée suivi par des discussions de groupe sur les leçons tirées des expériences passées et sur les bonnes pratiques sous le format de discussions en table-ronde.

Présentation principale

L'Assemblée Annuelle 2017 comprendra une présentation principale sous le format d'un cycle de conférences faites par un éminent spécialiste de la GRD. Celle-ci sera placée dans le contexte africain. Elle concernera l'apport de l'Approche à Résultats Rapides dans l'atteinte de résultats de développement au profit des populations africaines.

Sessions en panel

Deux panels selon le style Doha seront organisés autour des thèmes spécifiques provenant du thème principal de la réunion. L'objectif est d'encourager la pensée innovatrice pour le futur de l'AfCoP.

Session de formation

Une session de formation sera organisée comme introduction à l'Approche à Résultats Rapides.

Evénements parallèles et autres réunions

L'Assemblée Annuelle 2017 comprendra une exposition constituée de réalisations spécifiques aux pays et institutionnelles sur l'utilisation des principes et des outils de la GRD.

En marge de l'Assemblée Annuelle 2017, il y aura la possibilité de tenir une réunion du CMT et/ou des réunions des groupes thématiques à confirmer à l'avance.

Les participants

Les membres de l'AfCoP, les leaders, les spécialistes et experts en GRD participeront à la réunion. Il est attendu que les participants feront tous des contributions pour modeler le futur de l'AfCoP avec un équilibre entre participants anglophones et francophones. Les représentants des communautés économiques régionales à travers le continent seront invités, ainsi que des membres de la Plateforme Africaine pour les Résultats et le Comité de Gestion de l'AfCoP. Les Points Focaux des Pays partageront leurs expériences de mise en oeuvre de la feuille de route commune et d'assurance de l'appui et de l'engagement à haut niveau. Les participants incluront également les leaders des organisations de la société civile, des corps parlementaires, des sociétés du secteur privé et des média. La réunion rassemblera environ 150 personnes.

A propos de l'AfCoP

L'adhésion aux principes de la Gestion axée sur les Résultats de Développement (GRD) est devenue une réalité en Afrique en 2007 avec la création de la Communauté Africaine de Pratiques (AfCoP). Cette communauté rassemble les acteurs qui partagent l'ambition de développer une perspective africaine en matière d'efficacité de l'aide et du développement. Le partage de bonnes pratiques constitue un volet important de l'engagement des politiques publiques en faveur de la GRD. A cette fin, des communautés nationales et régionales ont été créées dans le but d'encourager l'intégration de la GRD dans les stratégies nationales et son utilisation dans la mise en œuvre des programmes régionaux tout en favorisant le renforcement des capacités.

C'est dans ce contexte que l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) ainsi que 18 pays membres ont rejoint l'initiative de l'Afrique pour les Résultats (AfriK4R). Cette initiative a été conçue par l'AfCoP afin de garantir une meilleure prestation de services à travers la mise en œuvre de la GRD. Son objectif est aussi de renforcer la convergence à l'échelle régionale afin d'accélérer l'intégration économique régionale favorable au développement des échanges et des investissements.

Par ailleurs, l'initiative AfriK4R envisage de relever le défi de la convergence entre les politiques régionales et les politiques nationales. Dans plusieurs domaines – par exemple la facilitation du commerce, l'environnement des affaires, la gestion des finances publiques – l'UEMOA et le COMESA élaborent des politiques régionales assez pertinentes. De leur côté aussi, les pays élaborent et mettent en œuvre des politiques nationales dans les mêmes domaines. Toutefois, il est souvent constaté que ces politiques ne sont pas convergentes ou complémentaires. Cette situation constitue un frein aux efforts de développement et pourrait retarder les objectifs de croissance économique, d'intégration régionale et de réduction de la pauvreté.

Fort de ce constat, la Communauté Africaine de Pratiques se veut une plateforme d'échanges et d'expériences pour favoriser l'harmonisation et la convergence des politiques nationales et régionales. Ces contributions nationales et régionales sont destinées à fournir à la Communauté un cadre de réflexion et des outils pratiques en vue de garantir une meilleure imbrication des politiques régionales et nationales et une convergence vers des objectifs de développement clairs.

Fait à Dakar, le 10 février 2017