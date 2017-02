Algérie: Batna - Plus de 300 demandes de raccordement au réseau d'électrification rurale

Batna — Au total, 312 demandes de raccordement au réseau d'électrification rurale ont été déposées à la direction de la société de distribution de l'électricité et du gaz (SDE) de la wilaya de Batna dans le cadre d'un accord signé avec la direction des services agricoles (DSA), a affirmé dimanche à l'APS, Hocine Madhi, directeur de cette entreprise.

Ce responsable a indiqué, qu'au cours de la journée d'étude organisée au profit des agriculteurs de la wilaya à la maison de la culture Mohamed Laid El khalifa, que 94 dossiers ont été enregistrés au niveau de la circonscription d'Arris, relevant de cette entreprise, et 69 autres dans celle de Barika, ajoutant que jusqu'à présent 147 dossiers ont été étudiés.

Assurant que les demandes formulées par les agriculteurs seront satisfaites une fois l'étude des dossiers finalisée, cette même source a précisé que la wilaya est alimentée actuellement en énergie électrique à partir de 12 sources électriques d'une capacité totale de 740 Mega Volt Ampères (MVA).

Cette journée d'étude à laquelle ont pris part 150 agriculteurs, des responsables du secteur des forêts, des services agricoles ainsi que des cadres de la société de distribution de l'électricité et du gaz, a constitué une occasion d'exprimer certaines préoccupations relatives au raccordement au réseau d'électrification rurale ainsi que l'amélioration de la tension qui connait parfois des dérèglements.

Selon le directeur de la société de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya de Batna, cette journée a été également une opportunité pour prendre connaissance des requêtes de cette catégorie de clients et de leur accorder les explications nécessaires, notamment celles liées à la haute et moyenne tension ainsi que les instructions à suivre pour réduire leur facture d'électricité.

La seconde journée de cette rencontre à caractère technique et de sensibilisation organisée par la société de distribution de l'électricité et du gaz de l'Est sera consacrée aux investisseurs industriels locaux.