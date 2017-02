Liberia/Algérie: Coupe de la CAF - Vainqueur devant Monrovia Breweries 4-0, la JSK qualifiée

Alger — La JS Kabylie s'est qualifiée au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football, en s'imposant devant Monrovia Breweries du Liberia 4-0 (mi-temps : 2-0), dans le cadre du tour préliminaire retour, disputé dimanche au stade du 1er novembre 1954 de Tizi-Ouzou.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Boulouidat (22' sp, 62'), Berchiche (26') et Mebarki (73').

La JSK a été battue sur le terrain des Libériens de Monrovia Club Breweries (3-0), lors du match aller disputé il y a une semaine.

Les protégés de l'entraîneur, Mourad Rahmmoni, affronteront au prochain tour le vainqueur de la rencontre opposant Micomiseng (Guinée-Equatoriale) et l'Etoile du Congo. Le match aller aura lieu entre les 10 et 12 mars, alors que le retour est prévu entre les 17 et 19 mars.

Le MC Alger, deuxième représentant algérien en Coupe de la CAF, s'était qualifié samedi au prochain tour en battant Bechem United du Ghana 4-1.

Lors du prochain tour prévu en mars, les Mouloudéens croiseront le fer avec l'équipe de Renaissance Aiglons de RD Congo.

Résultats complets des matchs retour

Vendredi 17 février : Aller Retour

(+) Renaissance Aiglons (Rdc) - Akanda (Gab) 0-0 1-0

Samedi 18 février :

(+) Young Sports Academy (Cmr) - Defence FC (Eth) 0-1 2-0

(+) MC Alger (Alg) - Bechem United (Gha) 1-2 4-1

Niary Tally (Sen) - (+) APEJES Academy (Cmr) 0-1 2-1

(+) Le Messager Ngozi (Bur) - KVZ (Zan) 1-2 3-0

(+) Sporting Gagnoa (Ivo) - Sonabel Ouagadougou (Bur) 0-0 3-0

(+) Ngezi Platinum FC (Zim) - Pamplemousses (Mau) 1-1 1-0

CARA Brazzaville (Con) - (+) Moghreb Fès (Mar) 0-3 2-0

UD Songo (Moz) - (+) Platinum Stars (Rsa) 0-1 0-1

(+) Ulinzi Stars (Ken) - Al Hilal Benghazi (Lib) 0-1 1-0 aux tab (5-4)

(+) Mbabane Swall (Swa) - Orapa United (Bot) 1-0 3-2

Volcan Club (Com) - (+) Vipers (Uga) 0-0 1-1

St-Michel Utd (Sey) - (+) Hilal Obied (Sud) 0-2 0-1

Dimanche 19 février : Aller Retour

Wikki (Ngr) - (+) RSLAF (Sie) 0-2 1-0

(+) Rayon Sport (Rwa) - Wau Salaam (Sud) 4-0 2-0

(+) Supersport (Rsa) - Elgeco Plus (Mad) 0-0 2-1

Micomeseng (Gnq) - (+) Etoile du Congo (Con) 0-2 0-1

(+) Al Masry (Egy) - Ifeanyi Ubah (Ngr) 0-1 1-0 (1-0 a.t.b)

(+) JS Kabylie (Alg) - MC Breweries (Lbr) 0-3 4-0

(+) IR Tanger (Mar) - Douanes Niamey (Nig) 2-1 1-0

NDLR : les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées au prochain tour.

Le programme des 16es de finale

Programme des matchs des 16es de finale de la Coupe de la Confédération de football prévus en mars prochain.

Club Africain (Tunisie) - Wikki Tourits FC (Nigeria)

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) - Young Sports Academy Bamenda (Cameroun)

Etoile du Congo (Congo) - JS Kabylie (Algérie)

Djoliba (Mali) - El Masry (Egypte)

AS Kaloum (Guinée) - Ittihad Tanger (Maroc)

Ahly Shanday (Soudan) - SuperSport United (Afrique du Sud)

MC Alger (Algérie) - FC Renaissance (RD Congo)

Vipers SC (Ouganda) - Platinum Stars (Afrique du Sud)

Azam (Tanzanie) - Mbabane Swallows (Swaziland)

Zesco United (Zambie) - Le Messager Ngozi (Burundi)

Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) - Apejes Academy (Cameroun)

Onze Créateurs (Mali) - Rayon Sports FC (Rwanda)

Moghreb Fès (Maroc) - Sporting Gagnoa (Côte d'Ivoire)

Recreativo do Libolo (Angola) - Ngezi Platinum Stars FC (Zimbabwe)

Sanga Balende (RD Congo) - Al Hilal Obeid (Soudan)

Smouha SC (Egypte) - Ulinzi Stars (Kenya)

Les rencontres aller auront lieu les 10, 11 et 12 mars et le retour les 17, 18 et 19 du même mois.