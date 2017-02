Les populations de plusieurs localités du Pakao, dans l'Est de Sédhiou, ont choisi la rue hier, dimanche 19 février, brassards et foulards rouges en partage et en abondance, pour se faire entendre. Leurs doléances portent essentiellement sur l'électrification de leur terroir, la construction du pont-barrage de Diopcounda en décrépitude, la sécurité, entre autres services sociaux de base. Ils menacent de donner des consignes de vote sanction si leurs requêtes restent lettre morte jusque-là.

C'est une foule bien compacte et nombreuse, composée de villageois venus de divers horizons du Pakao, qui a investi la rue pour crier et décrier l'insuffisance des investissements dans leurs localités. Par cette marche pacifique autorisée et encadrée par les forces de la gendarmerie de Sédhiou, brassards et foulards rouges exhibés à volonté, les manifestants, tous âges mobilisés, ont appelé à l'électrification de l'axe Carrefour Ndiaye/Kolda. «Sur l'axe Carrefour Ndiaye jusqu'à Kolda, en passant par de grandes collectivités locales telles que Sakar, Oudoucar, Diana Malary, Diana Bah, aucun accès au courant électrique n'est possible. Dès la nuit tombée, on s'éclaire à la bougie, aux feux de bois ou encore aux solaires et autres illuminant blanc de fabrication chinoise», a déclaré Bécaye Diaibaté, le président du Mouvement pour le développement du Pakao (MDP) et initiateur de la marche.

Au beau milieu de la foule se trouve Albert Sano, la soixantaine bien révolue. Dans ses bras est étreinte une multitude de lampes visiblement étincelantes, mais non fonctionnelles et techniquement amorties, toutes liées à une même corde. Albert nous confie être lassé d'en acheter. «J'en achète presque chaque semaine alors que ce sont des lampes à faible valeur marchande qui se gâte au moindre choc. Nous sommes fatigués de vivre dans l'obscurité et l'insécurité», lâche Albert Sano ancien lutteur.

RUPTURE DU PONT, EFFONDREMENT DES ESPOIRS

Les manifestants appellent également à la construction du pont-barrage de Diopcounda dont l'état de vétusté isole le Pakao et asphyxie l'économie locale. Ce pont est coupé et fermé au trafic depuis deux ans. Seuls les véhicules légers s'aventurent à faire les maigres blocs de terre qui enjambent le fleuve. Conséquence, de nombreux villages du Pakao, à savoir ceux dans le terroir de Karantaba, Diareng, Kolibantang, sont isolés du reste de la zone, alors que ce sont de très grands foyers religieux. Et, soit dit en passant, «nos leaders religieux ne reçoivent que des appuis modiques lors des "gamous" comme à Karantaba, alors que ce sont de grands foyers religieux, comme ailleurs où l'on déverse des tonnes de riz et autres denrées», déplore Bécaye Diaibaté, le porte-parole des marcheurs.

A ces côtés, une vieille dame, Bineta Banda de Marandan, se désole de la remontée de la langue salée suite à la rupture du barrage, ce qui est à l'origine de la détérioration des cultures dans les vallées. «Nous avons emblavé des hectares de riz. Mais avec la rupture du barrage nous avons tout perdu et le sel a enveloppé les cultures. Nous craignons la faim dans les semaines à venir».

«SI DANS DEUX MOIS LA SITUATION RESTE EN L'ETAT... »

L'absence de l'électricité entrainant une recrudescence du banditisme dans la zone du Pakao, les marcheurs réclament un poste de sécurité. Dans un tout autre registre, ils exigent la construction d'un lycée digne du nom et d'un centre de santé bien équipé. Ces manifestants menacent de remettre ça avec des risques de vote sanction en perspective des prochaines élections législatives. «Le président de la République s'était engagé à refaire ce barrage, nous croyons en lui en sa qualité de chef suprême de tous les sénégalais. Mais la patience perdure de trop. Dans un délai de deux mois, nous nous retrouverons pour apprécier la situation et nous n'excluons pas de donner des consignes de vote, selon la nouvelle situation qui se présentera à nous» a-t- il menacé.