Dans une rencontre avec la presse hier, dimanche, Abdoul Ndiaye, responsable politique dans le village de Keur Mabadiakhou (Département de Nioro) a sommé les responsables Barthémély Dias, Khalifa Sall et Abdoul Mbaye de ne plus se saisir de la justice pour justifier ou se victimiser par rapport à certaines questions politiques les touchant.

Le chargé de mission auprès du président de la République estime en effet que « n'eût été la qualité de la justice, le Sénégal n'aurait jamais atteint le niveau de démocratie qui est le sien aujourd'hui ». Même si présentement « une large polémique a été ouverte sur certains faits qui se sont produits entre nos quatre (4) murs », le responsable apériste a tenu à préciser que « dans certains cas de condamnation, ces responsables politiques font souvent allusion à une justice impartiale, manipulée ou dictée par le président Macky Sall. Ce qui est, de l'avis de la plupart des Sénégalais avertis, une aberration. Car si l'on prend le cas de Barthélémy Dias concernant l'affaire Ndiaga Diouf, note-t-il, c'est lui-même qui a été filmé, brandissant deux armes à feu.

Et c'était lui aussi qui disait avoir tiré sur ses assaillants et que celui qui voulait en savoir plus n'a qu'à se rendre à l'hôpital. Au su et vu de tous, ce meurtre s'est déroulé avant même les législatives de 2012, donc très bien avant l'avènement du président Macky Sall au pouvoir. Et pourtant Barthélémy Dias a été investi par le Parti socialiste, son parti, simplement parce qu'à l'époque, il n'a pas été frappé par une quelconque condamnation. Ce qui lui a prévalu d'ailleurs le poste de député qu'il occupe aujourd'hui ». Et Abdoul Ndiaye d'affirmer dans la foulée : «Si par décision de justice, Barthélémy Dias est à nouveau convoqué, jugé et condamné, il doit respecter ce qui est ressorti de son jugement et prétendre à autre chose s'il n'est pas content ».

A l'endroit du maire de Dakar Khalifa Sall et de l'ancien Pm Abdoul Mbaye, l'émissaire du président Macky Sall a respectivement soutenu que « l'Inspection générale d'Etat, après audit, a vu que Khalifa Sall retirait tous les mois plus d'une vingtaine de millions de la caisse d'avance. Certains parlent de 21 millions, d'autres de 30 millions de Frs puisés mensuellement par la mairie de Dakar dans cette caisse. Jusqu'à l'heure où l'on parle, le maire Khalifa Sall n'arrive guère à justifier la destination de ces fonds.

Toutefois, il brandit l'hypothèse d'un acharnement alors qu'à la limite, il n'est pas le seul maire frappé par ces opérations d'audit » a-t-il précisé. Avant de poursuivre : « Quant à Abdoul Mbaye qui accusait samedi dernier Macky Sall d'avoir manipulé la justice sénégalaise, il doit le justifier si vraiment, il a envie de s'emparer de l'électorat des « Saloum Saloum ».

Déjà lorsqu'il avait 18 ans et que les populations avaient besoin de lui, il n'a jamais fait montre de son ombre pour revenir 50 ans plus tard les solliciter. Une demande qui a d'ailleurs peu de chance de prospérer, compte tenu du prétexte qui a prévalu pour qu'Abdoul Mbaye se retrouve dans l'opposition », a aussi fait remarquer le responsable apériste.