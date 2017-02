Des cadres de haut niveau d'Afrique francophone sont réunis à Dakar dans pour une session de formation sur les méthodes de gestion aéroportuaire et transport aérien. La cérémonie d'ouverture de ce conclave, qui prend fin vendredi prochain, a eu lieu hier. Il concerne 17 participants venus plusieurs pays du continent.

Une session de formation à l'intention de hauts cadres d'Afrique francophone en matière de gestion aéroportuaire et transport aérien démarre ce lundi 20 février à Dakar.

Ladite session, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier, rentre dans le cadre d'un programme d'accréditation conjointe de l'aviation civile internationale en collaboration avec l'Association internationale des aéroports, l'un des plus importants dans ce domaine.

Elle réunit 17 participants venus du continent. D'une durée de 18 mois, ledit programme de cours de 5 jours, prend fin vendredi prochain. Le reste des modules se fera à partir d'une plateforme online. A l'issu de cette formation, il leur sera délivré une accréditation d'expert de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci).

Justifiant cette initiative, Papa Dièry Sène, directeur du contrôle interne des Aéroports du Sénégal (ADS) relève que l'Afrique étale un manque criard de ressources humaines de qualité dans tous les corps de métier. «C'est un constat qui a été fait au niveau Afrique.

En tout cas depuis 2005, des rencontres se sont tenues à Kinshasa (République Démocratique du Congo), à Accra (Ghana)... et ont démontrées que l'un des problèmes essentiels de l'aviation en Afrique, notamment du point de vue de la sécurité, c'était le manque de ressources humaines dans les corps de métier de l'aviation civile», a-t-il expliqué.

A l'en croire, «en prenant le pari de former de hauts cadres qui vont impulser le développement des ressources humaines de niveau le plus simple au plus délicat, nous jouons un grand challenge».

Toutefois, Papa Dièry Sène précise que «le Sénégal a suffisamment de ressources humaines de qualité pour la prise en charge de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd).

Mais, comme dans tout système, on a besoin de renforcer les capacités notamment en anglais, un dispositif incontournable. L'un des problèmes essentiels interpelés sur le niveau de disponibilité des ressources humaines de qualités avec toutes les garanties de compétences».

«Aujourd'hui, l'un des plus grands défis de l'aviation civile, c'est la relève. Il faut partout des agents assermentés pour gérer les aéroports.

Et ça, il faut de la formation de qualité et permanente, faute de quoi baisse de fréquentations pour question d'insécurité», a dit Jean Marc Trottier associé principal dans l'entreprise Aviation Strategies International et formateur.